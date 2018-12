Liverpool wil recordbedrag van shirtsponsor New Balance ontvangen

Liverpool zet in op een recordbedrag in de komende onderhandelingen met shirtsponsor New Balance, zo schrijven Engelse media zaterdag.

Het Amerikaanse concern is bijna de gehele periode sinds de overname van Liverpool door Fenway Sports Group de shirtsponsor van de huidige koploper van de Premier League.

De samenwerking tussen Liverpool en New Balance startte in juni 2012 en loopt medio 2020 ten einde. In eerste instantie ontving de club een jaarlijks bedrag van omgerekend 28 miljoen euro, maar na nieuwe onderhandelingen werd de vergoeding opgeschroefd naar vijftig miljoen euro. Dat bedrag valt enigszins tegen in vergelijking met de 83 miljoen euro die Manchester United van adidas krijgt, na het sluiten van een overeenkomst voor tien jaar.



Chelsea, dat 66 miljoen euro van Nike ontvangt, Arsenal en Manchester City toucheren op jaarbasis eveneens een hoger bedrag van hun respectievelijke shirtsponsors en dat steekt Liverpool, zo valt zaterdag te lezen. Onder leiding van Jürgen Klopp heeft de club weer de weg omhoog ingezet, zowel in eigen land als in Europa, en bovendien ligt het merendeel van de selectie nog voor meerdere jaren vast, net als Klopp zelf. Het contract van de populaire Duitser loopt pas medio 2022 ten einde.



Engelse media schrijven dat Liverpool dát als een goede basis ziet om in te zetten op een recordbedrag in het Engelse voetbal. Wereldwijd gezien zal het waarschijnlijke nieuwe contract tussen Real Madrid en adidas alle records gaan breken. Het Duitse merk betaalt nu jaarlijks maximaal 52 miljoen euro, maar wil tussen 2020 en 2030 minimaal 110 miljoen euro en maximaal 150 miljoen euro betalen om kledingsponsor van de Spaanse topclub te mogen blijven. Adidas is al sinds 1998 aan de Koninklijke verbonden.