'Liverpool wil Bayern aftroeven in strijd om 'koopje' van veertig miljoen'

Timo Werner wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Bayern München.

Maar de spits van RB Leipzig kan zijn geluk aankomende zomer ook buiten de Bundesliga zoeken. BILD bericht woensdag namelijk dat Liverpool de contractsituatie van de 23-voudig international van Die Mannschaft nauwlettend in de gaten houdt en na dit seizoen toe hoopt te kunnen slaan.

De 22-jarige aanvaller ligt nog tot medio 2020 vast bij Die Roten Bullen en is vooralsnog niet ingegaan op de aanbiedingen van zijn club om die verbintenis te verlengen. Als hij er inderdaad voor kiest om niet bij te tekenen, moet Leipzig hem aankomende zomer verkopen om een transfervrij vertrek te voorkomen en de verwachting is dat de spits in dat geval voor de gereduceerde prijs van veertig miljoen euro op te pikken is.



Volgens de Abendzeitung bekeken scouts van the Reds Werner onlangs al in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach en waren zij toen onder de indruk van het optreden van de aanvaller, die tweemaal wist te scoren. De berichten over de interesse van Liverpool komen overigens op dezelfde dag als de geruchten dat Bayern contact gezocht zou hebben met het management van Werner om te voorkomen dat hij naar een andere club gaat. Op de burelen van Der Rekordmeister zou echter wel twijfel heersen of hij wel in het team past dat de regerend landskampioen voor de toekomst aan het formeren is.



Werner liet zich in het verleden positief uit over een overstap naar Bayern, maar heeft ook wel oren naar een transfer naar de Engelse Premier League: "Manchester United en Liverpool zijn de twee Engelse teams die ik veel aan het werk heb gezien. Zij zijn de twee clubs waar ik een beetje fan van was, omdat ze zoveel geschiedenis hebben. Bij Liverpool is het ook het stadion en de sfeer, maar als ik zou moeten kiezen heb ik meer met Manchester United dan met Liverpool. Ik ben nu op het punt aangekomen dat ik in de toekomst voor een team zou willen spelen dat meestrijdt om de prijzen", liet hij vorig jaar optekenen door FourFourTwo .