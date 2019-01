Liverpool wekt woede: "Het is schandalig, een gebrek aan respect"

Neil Warnock baalt enorm dat Liverpool heeft besloten om Nathaniel Clyne voor de rest van dit seizoen te verhuren aan Bournemouth.

De ervaren manager rekende erop de rechterverdediger te mogen verwelkomen bij Cardiff City, maar hij moest uiteindelijk via de media vernemen dat Clyne aan de slag gaat bij competitiegenoot Bournemouth.



Warnock werkte eerder bij Crystal Palace met Clyne en hij liet de back in 2008 debuteren in het betaald voetbal. De geplaagde oefenmeester strijdt momenteel met Cardiff City tegen degradatie uit de Premier League en rekende erop dat Clyne zich deze maand bij de club uit Wales zou voegen. "Ik ben teleurgesteld in Nathaniel Clyne en in Liverpool. Ik moest op televisie horen dat hij naar Bournemouth gaat, terwijl mij was beloofd dat hij mijn speler zou worden. Het is schandalig en getuigt van een gebrek aan respect", laat Warnock zaterdag in niet mis te verstane woorden weten aan talkSPORT .



"Ik ken de speler en heb hem zijn debuut geschonken. Ik ben echter niet alleen teleurgesteld in hem: ik ben ook teleurgesteld in Liverpool, doordat de club mij niet op de hoogte heeft gehouden van de gang van zaken", vervolgt de 70-jarige coach. "De reden dat ik teleurgesteld ben in Nathaniel en in Liverpool, is omdat ik drie potentiële aanwinsten ben misgelopen, doordat ik zijn komst afwachtte. Ik ben een aantal backs én een aanvaller misgelopen, dus ik ben extra teleurgesteld."



Warnock staat momenteel met Cardiff City op een zeventiende plaats in de Premier League, slechts twee punten boven de gevreesde rode streep. "Luister, niemand gaat ons een gunst doen, of het nu op of naast het veld is. Daar zijn we echter tegen bestand. Ik had hem waarschijnlijk op illegale wijze moeten benaderen, maar ik heb correct gehandeld. Plots was Bournemouth daar en ik veronderstel dat de 21 miljoen euro die zij aan Liverpool hebben betaald voor Dominic Solanke, ook een rol heeft gespeeld", besluit de flamboyante Engelsman.