Liverpool weer op rand van de afgrond in Champions League

De Europese kampioen speelt zelden een makkelijke wedstrijd en dinsdag is dat niet anders als de Oostenrijkse opponent voor een verrassing wil zorgen.

heeft het allemaal al eens meegemaakt.

Voor het derde jaar op rij is de -campagne van The Reds al vroeg in gevaar. Voor het derde seizoen op rij moeten de Engelsen een resultaat halen in hun laatste groepsduel om uitschakeling te voorkomen.

Het zijn allemaal belangrijke duels in deze periode, maar vooral de confrontatie van dinsdagavond valt in die categorie. De titelverdediger reist naar Oostenrijk in de wetenschap dat, wanneer thuis niet van Genk verliest, een nederlaag een einde maakt aan de jacht op een nieuwe triomf.

Alweer een spannende ontknoping dus voor de ploeg die daarin gespecialiseerd lijkt te zijn. Liverpool neemt zelden de makkelijke route. De club is gewend aan Europees drama.

Vorig jaar rond deze tijd moest er met 1-0 of met twee goals verschil worden gewonnen van Napoli om de tweede ronde te halen. Het eerste scenario lukte, mede dankzij een geweldige redding van Alisson Becker in blessuretijd. Als het verhaal van Liverpool's zesde eindzege wordt verteld, verdient de heldhaftigheid van de Braziliaan net zoveel aandacht als de treffers van Divock Origi, de strafschop van Mohamed Salah en 'die hoekschop' van Trent Alexander-Arnold.

In 2017 was de doortocht naar de volgende ronde iets veiliger. Liverpool zou in de laatste poulewedstrijd alleen worden uitgeschakeld bij een thuisnederlaag tegen Spartak Moskou, maar het team van Jürgen Klopp won met liefst 7-0. Uiteindelijk werd de finale gehaald, waarin te sterk was.

Klopp's formatie is eraan gewend om onder druk te spelen en te presteren. "Ik ben hier nu vier jaar bezig", zei de Duitser vorige maand na de 1-1 tegen Napoli. "Vertel me eens wanneer het makkelijk was?"

Hij heeft wel een punt. Liverpool's jacht naar succes, zowel landelijk als Europees, betekent dat elke wedstrijd van belang is. Er wordt gespeeld om punten en prijzen en dat vereist intensiteit, concentratie en voetbalkwaliteiten. Geen wonder dat Klopp zijn spelers 'mentality giants' noemt.

Om zijn vraag te beantwoorden wanneer Liverpool voor het laatst een makkelijk duel speelde; wellicht in mei 2016, toen Klopp en consorten naar West Bromwich Albion gingen voor een onbeduidende Premier League-pot.

Het was de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, drie dagen voor de -finale tegen in Basel. The Reds speelden met 1-1 gelijk op The Hawthorns. Jordon Ibe scoorde, Cameron Brannagan, Brad Smith en Sergi Canos kregen speeltijd en Liverpool eindigde op de achtste plek, net achter .

Dat zegt veel over wat Klopp heeft gecreëerd, aangezien Liverpool sinds die maand geen wedstrijd meer heeft gespeeld waarbij niks op het spel stond. Zelfs niet in de bekertoernooien, die soms als een irritante onderbreking aanvoelen. Liverpool stond de afgelopen twee seizoenen tegenover , , en Wolves en in januari is Everton opnieuw de tegenstander in de . Men krijgt zelden een makkelijke loting.

De Engelse koploper is met vertrouwen naar Salzburg gevlogen. De voorsprong op nummer twee is acht punten en van de laatste 40 duels in alle competities werden er 35 gewonnen. Ze hoeven niemand te vrezen.

Maar Salzburg liet in oktober genoeg zien om ervoor te zorgen dat Liverpool de Oostenrijkers niet zal onderschatten. De thuisploeg had na 36 minuten al een 3-0 voorsprong in handen, maar toch werd het nog billenknijpen. Trainer Jesse Marsch gaf halverwege een teambespreking waarvan beelden zijn gepubliceerd en waarin hij benadrukte dat zijn spelers veel te veel ontzag hadden. Hun reactie in de tweede helft was briljant.

Onder leiding van uitblinker Takumi Minamino werd de achterstand binnen een kwartier al weggewerkt. Door een snelle hergroepering en een treffer van Salah pakte de gastheer toch drie punten.

Liverpool is dus gewaarschuwd en men kan verwachten dat de thuisploeg dinsdag wordt gesteund door een kolkende Red Bull Arena. Een zege van Marsch en zijn team zou niet alleen heel Europa verrassen, maar Red Bull zou zich daarmee ook voor het eerst plaatsen voor de achtste finales. Aan motivatie dus geen gebrek.

De koploper van de Oostenrijkse beschikt met Erling Braut Haaland bovendien over één van de beste spitsen van Europa. Het 19-jarige talent was dit seizoen al 24 keer trefzeker en hij scoorde in iedere Champions League-wedstrijd.

Op Anfield begon Haaland als reserve en maakte hij na rust vier minuten na zijn entree de 3-3. Dit keer heeft hij ongetwijfeld een basisplek. Haaland wordt getipt om in januari te vertrekken naar een Europese topcompetitie en onder meer zou interesse hebben. Wat zou hij graag een afscheidscadeau voor zijn club achterlaten.

Ondertussen hoopt Liverpool dat men tegen Salzburg net zo vloeiend voor de dag komt als afgelopen week tegen Everton en . Dejan Lovren is waarschijnlijk weer fit, terwijl we Sadio Mané en Georginio Wijnaldum ook terug mogen verwachten. Zij kregen dit weekend nog rust.

Mocht Liverpool een herinnering nodig hebben wat er op het spel staat, dan bieden de bookmakers uitkomst. Sommige van hen noemen The Reds namelijk als favoriet om de Europa League te winnen. Een pijnlijke gedachte. Klopp en zijn spelers hebben hun vizier gericht op Real Madrid, en . Niet op Malmö, Cluj en Braga.

"Ready for a BIG game in Salzburg!" schreef de club maandag op Twitter. Zeg dat wel.

Het was niet de bedoeling dat het zo zou lopen, maar dinsdagavond kan enorm belangrijk zijn voor Liverpool's seizoen.

De ploeg is klaar om opnieuw langs de rand van de afgrond te gaan.