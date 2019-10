Liverpool volgt 'wonderkid' op de voet: "Ze zijn erg geïnteresseerd"

Liverpool heeft verregaande interesse in Jadon Sancho, zo weet oud-speler Dietmar Hamann woensdag uit betrouwbare bron te melden.

Hamann, die the Reds zeven seizoenen als speler diende, denkt dan ook dat de koploper in de Premier League volgend jaar een van de belangrijkste kandidaten is om de aanvaller over te nemen van .

"Ik heb vernomen dat erg geïnteresseerd is in Sancho", laat Hamann weten in gesprek met Sky Deutschland. "Ik kan me dan ook goed voorstellen dat de interesse volgend jaar zomer concreet wordt gemaakt. Hij is afkomstig van en ik weet niet of hij ooit terugkeert, is ook al met hem in verband gebracht." Manager Jürgen Klopp gaf in februari toe dat hij in 2017 heeft geprobeerd om Sancho naar Liverpool te halen. De jonge aanvaller koos destijds echter voor Dortmund.

Klopp liet eerder dit jaar ook weten dat hij het slim vindt van Duitse clubs om jonge Engelse spelers naar de te halen. "Anders zou het nooit mogelijk zijn geweest voor Dortmund om Sancho binnen te halen." De manager van de -winnaar had Sancho al een poosje op zijn lijstje staan. "We zijn niet blind. We zagen hem aan het werk, waren onder de indruk en dachten: Kunnen we hem halen? Nee, want Engelse clubs verkopen geen spelers aan andere Engelse clubs. De reden daarvoor ken ik niet, maar het is wel zo."

Sancho, met een verbintenis tot medio 2022 in Dortmund, ontbrak zaterdag in de wedstrijdselectie van BVB voor het thuisduel met (1-0) omdat hij te laat was teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen. Daarnaast kreeg de door Liverpool begeerde Engelsman volgens BILD een recordboete van honderdduizend euro opgelegd.

Sancho staat met Dortmund woensdagavond in de Champions League tegenover .