'Liverpool volgt voorbeeld Bayern en meldt zich in Barcelona'

Bayern München is niet de enige club met belangstelling voor Ousmane Dembélé.

Volgens L'Équipe is ook in de markt voor de 22-jarige aanvaller van . Naar verluidt is manager Jürgen Klopp erg gecharmeerd van de Fransman in Spaanse dienst, die in het Camp Nou een doorlopend contract tot medio 2022 heeft en geen duidelijke vertrekwens heeft. De -winnaar geeft echter niet zomaar op en heeft al contact opgenomen met de entourage van de buitenspeler.

Bayern zoekt op zijn beurt naar een alternatief voor Leroy Sané, die op het lijstje van der Rekordmeisterstond maar voorlopig eigendom van blijft. De grootmacht uit Zuid-Duitsland heeft volgens Sporteen eerste bod van zeventig miljoen euro neergelegd in Barcelona. De beleidsbepalers van de Spaanse kampioen willen echter minimaal 95 miljoen euro ontvangen voor Dembélé. De gesprekken tussen de betrokken partijen zijn nog steeds gaande.



Barcelona wil de vleugelaanvaller in tegenstelling tot eerdere berichten uit Spanje volgens L'Équipeechter graag voor de club behouden en ook de speler in kwestie ziet zijn toekomst voorlopig in LaLiga. De eventuele komst van Antoine Griezmann doet daar niets aan af. De landgenoot van Dembélé, die onlangs zijn vertrek bij aankondigde, lijkt op weg naar de regerend kampioen. Sinds 1 juli bedraagt zijn afkoopsom 120 miljoen euro, wat geen probleem lijkt te zijn voor Barça.



Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Dembélé, heeft wel geprobeerd om zijn cliënt te betrekken in een ruildeal met Neymar, die Paris Saint-Germain lijkt te willen verlaten. Barcelona voelt er volgens bovengenoemde Franse sportkrant echter niets voor om spelers in een ruildeal op te nemen. Neymar verliet de Catalanen in 2017 voor , terwijl Dembélé in dezelfde periode voor 105 miljoen euro overkwam van . Mede door de nodige blessures is zijn Spaanse avontuur vooralsnog geen doorslaand succes gebleken.