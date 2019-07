Liverpool versterkt zich met jongste Premier League-debutant ooit

Liverpool heeft zondagochtend de komst van Harvey Elliott wereldkundig gemaakt.

De zestienjarige buitenspeler komt over van , waar hij vorig seizoen zijn debuut maakte in de Premier League tegen . Met zijn zestien jaar en dertig dagen werd hij in mei met een korte invalbeurt de jongste debutant op het hoogste Engelse niveau aller tijden.

De Engels jeugdinternational is opgeleid als rechtsbuiten en maakte in de jeugd van the Cottagers grote indruk. Tegen the Wolves kwam hij na 88 minuten spelen binnen de lijnen en daarna zou nog een invalbeurt volgen tegen . Zijn officiële debuut had hij toen al gemaakt. Want Elliot was pas 15 jaar en 173 dagen toen hij in september van vorig jaar in de Leauge Cup speeltijd kreeg tegen Millwall. Daardoor mag hij zich de jongste Fulham-debutant noemen uit de clubgeschiedenis.

Na de degradatie van Fulham naar de Championship kiest hij nu voor een overstap naar . Diverse clubs zaten achter hem aan. Naar verluidt stond Elliot hoog op het wensenlijstje van , , , en Paris Saint-Germain.

Net als het Nederlandse talent Sepp van den Berg wordt Elliott gezien als een talent voor de toekomst, die ook regelmatig zal meetrainen met het eerste elftal van manager Jürgen Klopp.

Elliott, die eerder nog in de jeugdopleiding van Queens Park Rangers speelde, kon eerder al naar Liverpool. Op veertienjarige leeftijd kon hij de overstap van Fulham naar the Reds maken, maar destijds koos hij voor een langer verblijf op Craven Cottage. Dat besluit pakte goed uit, getuige zijn vroege debuut in de hoofdmacht. Liverpool maakt bekend dat Elliott wordt opgenomen in de wedstrijdselctie voor het duel met in Edinburgh.