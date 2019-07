'Liverpool verslaat Real Madrid en haalt jongste Premier League-speler ooit'

De toekomst van Harvey Elliott lijkt bij Liverpool te liggen.

Engelse media verzekeren dat de Premier League-club dicht bij de komst van de pas zestienjarige middenvelder annex jeugdinternational is. Elliott heeft de gelederen van verlaten en werd met name door en begeerd. Ook Paris Saint-Germain was in de markt.

Elliott wordt als een van de grootste talenten van Engeland beschouwd. Hij was 15 jaar en 174 dagen toen hij in september vorig jaar in de EFL Cup zijn officiële debuut voor Fulham maakte. Hij groeide in mei uit tot de jongste Premier League-speler ooit. Met 16 jaar en 30 dagen brak hij het record van Matthew Briggs.



Fulham bood Elliott een scholarship aan omdat hij tot zijn zeventiende verjaardag in april geen professionele verbintenis mag ondertekenen. Dat weigerde de middenvelder, al gaat hij nu onder dezelfde voorwaarden waarschijnlijk bij tekenen. Zodra hij zeventien jaar is, wordt de samenwerking in een professioneel contract omgezet. De maximale contractduur voor een zeventienjarige is drie jaar.



Liverpool zal Fulham hoe dan ook een fikse opleidingsvergoeding moeten betalen, zo verzekeren de media in Engeland. De jeugdopleiding van Fulham heeft de voorbije jaren diverse goede spelers voortgebracht. Zo werd Patrick Roberts in 2014, op achttienjarige leeftijd, voor circa veertien miljoen euro aan verkocht en de negentienjarige Ryan Sessegnon zal deze zomer waarschijnlijk naar een Premier League-club verkassen.