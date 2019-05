Liverpool vermorzelt Barcelona en bereikt Champions League-finale

Liverpool heeft zich dinsdagavond op sensationele wijze voor de finale van de Champions League geplaatst.

Zes dagen na een 3-0 nederlaag in en tegen sloeg het team van manager Jürgen Klopp voor eigen publiek hard terug. zegevierde met 4-0 dankzij twee doelpunten van Divock Origi én twee doelpunten van invaller Georginio Wijnaldum. De Engelse topclub staat zodoende op 1 juni in de finale in het Wanda Metropolitano, waar of de tegenstander zal zijn.

Liverpool zocht vanaf het begin naar een wonder en zette druk op de helft van Barcelona. Een fout van Jordi Alba leidde al na zes minuten de 1-0 in. Hij kopte een lange bal van Joel Matip in de voeten van Sadio Mané, die het leer meegaf aan Jordan Henderson. Marc-André ter Stegen kon diens inzet van dichtbij keren, maar de vrijgelaten Origi benutte de rebound. De vroege openingsgoal had een positief effect op de ontmoeting. Liverpool wilde meer, terwijl de missie van Barcelona onveranderd was: één doelpunt op Anfield betekende dat het team van Klopp vijf keer moest scoren om de finale te bereiken.



Barcelona had diverse mogelijkheden op de counter, maar de defensie én doelman Alisson hielden stand. Zo kon Fabinho in het strafschopgebied ternauwernood voorkomen dat Lionel Messi voor de 1-1 zorgde en Alisson keerde inzetten van de verder vrij onzichtbare Philippe Coutinho, Messi en Jordi Alba. De thuisploeg nam geen genoegen met één doelpunt in de eerste helft en drong bij tijd en wijle aan. Echt gevaarlijk was Liverpool na de 1-0 tot aan de rust niet meer, mede dankzij een sterk optreden van Gerard Piqué én Ter Stegen. De doelman keerde na dik twintig minuten spelen een goed en hart schot van Andy Robertson.



In de tweede helft opteerde Klopp voor de entree van Wijnaldum, als vervanger van de licht aangeslagen Robertson en ging James Milner als linksback spelen. Het bleek uiteindelijk een gouden wissel. Na 54 minuten spelen nam Wijnaldum de 2-0 voor zijn rekening. Jordi Alba raakte de bal makkelijk kwijt aan Trent Alexander-Arnold en uit diens voorzet vanaf rechts tekende de Nederlander voor de tweede treffer. Twee minuten later zette Wijnaldum ook de 3-0 op het scorebord. Na een heerlijke voorzet van Xherdan Shaqiri vanaf de linkerkant liet hij Ter Stegen met een rake kopbal volslagen kansloos.



Ernesto Valverde greep in en haalde Coutinho naar de kant, ten faveure van Nelson Semedo. Barcelona kwam ietwat meer tot leven en had pech dat Alisson in de 67e minuut een goede redding op een schot van Messi in huis had. Met Arthur in de plaats van Arturo Vidal hoopte Valverde de belangrijke uitgoal af te dwingen, maar in de 78e minuut ging het volledig mis. Alexander-Arnold zag dat Barcelona niet attent was en nam een corner op snelle wijze. De volledig vrijstaande Origi werkte de bal in de bovenhoek en liet de Catalanen volledig verbouwereerd achter: 4-0. Eén doelpunt was voor Barcelona voldoende om de eindstrijd te bereiken, maar dat was de bezoekers ook in de slotfase niet gegund.