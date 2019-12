Liverpool verlengt ook samenwerking met Milner

Liverpool is vrijdag nogmaals met contractnieuws naar buiten gekomen, want James Milner heeft voor twee jaar bijgetekend.

De ervaren middenvelder had een contract dat na afloop van dit seizoen zou aflopen en hij blijft nu dus tot medio 2022 op Anfield. Eerder op de dag meldde al dat manager Jürgen Klopp een nieuwe verbintenis heeft ondertekend. Beide partijen verlengden hun samenwerking tot medio 2024.

Milner is sinds 2015 een vaste waarde voor The Reds. Hij kwam destijds transfervrij over van . Binnenkort speelt de 33-jarige routinier zijn 200ste officiële wedstrijd namens Liverpool, de club waarmee hij dit kalenderjaar de en de Europese Super Cup veroverde.

Lees beneden verder

"Ik heb het geluk en de eer dat ik nu al 4,5 jaar bij deze club mag spelen en het is geweldig om te zien hoe de club verandert en zich ontwikkelt. Ik geniet elke dag van de training en de samenwerking met deze spelersgroep, de manager en de technische staf. Dit is een geweldige plek om te voetballen en het is ook een fantastische periode om bij deze club te spelen", reageert hij op de website van zijn werkgever.

Bij Liverpool wordt Milner tegenwoordig ook regelmatig als vleugelverdediger ingezet. De Engelse international kan dit seizoen voor de derde keer in zijn carrière de Premier League winnen. Het elftal van Klopp heeft na zestien speelronden acht punten voorsprong op en liefst veertien op titelverdediger Manchester City.

Liverpool speelt zaterdag rond lunchtijd een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter .