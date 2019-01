Liverpool verkoopt Solanke en incasseert ruim 21 miljoen euro

Dominic Solanke vertrekt bij Liverpool en gaat aan de slag bij Bournemouth. De clubs maken allebei melding van de transfer.

Volgens diverse Engelse media, waaronder the Independent , is er een transfersom van 21,1 miljoen euro exclusief variabelen gemoeid gegaan bij de deal.



De 21-jarige Solanke werd de afgelopen weken in verband gebracht met clubs als Crystal Palace, Fulham, Brighton & Hove Albion en Huddersfield Town, maar heeft dus gekozen voor Bournemouth. De enkelvoudig international van Engeland heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract bij de club van manager Eddie Howe.



"The club is going somewhere."



See what @DomSolanke had to say in his first interview as a Cherries player 🎥#afcb 🍒https://t.co/3zriUaUoB0 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 4 januari 2019

Solanke kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van Chelsea, nadat hij eerder een jaar op huurbasis voor Vitesse had gespeeld. In achttien maanden tijd kwam Solanke op Anfield tot 28 wedstrijden en één doelpunt. Die treffer maakte hij in een met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Zijn contract op Anfield liep nog tot medio 2022 door."Dominic is technisch begaafd, erg atletisch en hij heeft het fysieke profiel dat ons voorin iets extra's zal geven", reageert trainer Howe. "Hij heeft het in de verschillende lichtingen van Engeland erg goed gedaan, heeft enorm veel potentie en ik kijk ernaar uit om met hem te werken."