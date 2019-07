Liverpool-verdediger Clyne maanden uitgeschakeld met kruisbandblessure

Het was de verwachting dat de 28-jarige Engelsman deze zomer Anfield zou verlaten, maar een blessure gooit nu roet in het eten.

's rechtsback Nathaniel Clyne zal ongeveer zes maanden uitgeschakeld zijn als gevolg van een voorste kruisbandblessure, opgelopen tijdens de voorbereiding. De 28-jarige liep de blessure op tijdens de laatste momenten van de 3-2 nederlaag van vrijdag tegen in het Notre Dame Stadium in South Bend, Indiana.

Clyne vloog naar Boston voor de volgende wedstrijd van Liverpool tegen , maar nadat de aanvankelijke zwelling was afgenomen, bevestigden tests de blessure en hij vloog terug naar Liverpool.

De doktoren van Liverpool zijn echter optimistisch over de blessure, omdat er geen extra schade is. Zodoende is het de verwachting dat Clyne over zes maanden weer fit zal zijn, in plaats van de negen maanden die sommige andere spelers aan de zijlijn stonden met dezelfde blessure.

"Wat anders kan ik zeggen dan hoe ontmoedigd we allemaal zijn voor Clyney. Hij trainde en speelde zo goed - hij was in uitstekende vorm", zegt Jürgen Klopp op de officiële website van Liverpool. "Het is duidelijk dat een dergelijke blessure voor geen enkele speler op een gelukkig moment komt, maar wat positief voor hem is is dat het volgens de medische staf geen gecompliceerde kruisbandblessure is. Dit betekent dat het pad om terug te komen van deze blessure vrij zou moeten zijn van valkuilen en complicaties."

"Op dit moment is er niet veel meer te zeggen dan dat we Clyney allemaal op welke manier dan ook zullen ondersteuen en we kijken er naar uit om hem zo snel mogelijk weer op het veld terug te zien. Hij is zo'n degelijke professional en is van nature erg fit en sterk, dus dat spreekt allemaal in zijn voordeel."

De impact van de blessure op de toekomst van Clyne op de lange termijn bij Liverpool is onduidelijk. Clyne gaat het laatste jaar van zijn contract op Anfield in en hij heeft zijn positie verloren als startende rechtsback van de club aan Trent Alexander-Arnold.

Clyne speelde slechts vier Premier League-wedstrijden tijdens de eerste helft van het seizoen 2018.19 en verhuisde voor de tweede helft van het seizoen op huurbasis naar AFC . Voor the Cherries speelde Clyne dertien competitiewedstrijden, waar hij een aandeel had om de ploeg te helpen aan handhaving en de veertiende plek op de ranglijst.

Er was interesse van andere Premier League-clubs om de rechtsback op huurbasis over te nemen dit seizoen, waarbij zijn voormalige club een van die clubs zou zijn geweest. Maar elke interesse zou nu in de ijskast gezet kunnen worden omdat hij ernaar streeft om op tijd te herstellen om dit seizoen zijn opwachting te kunnen maken.

Clyne stapte in 2015 over van naar Liverpool. Hij was twee seizoenen een vaste basisspeler bij de club, voordat een rugblessure in het seizoen 2017/18 de deur opende voor de opkomst van Alexander-Arnold.

Liverpool speelt woensdag de laatste wedstrijd van hun Amerikaanse tournee tegen in het Yankee Stadium in New York.