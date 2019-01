Liverpool valt in de prijzen met trofeeën voor Van Dijk en Klopp

Liverpool is vrijdagmiddag tijdens de uitreiking van de maandtrofeeën in de Premier League twee keer in de prijzen gevallen.

Virgil van Dijk werd namelijk verkozen tot Speler van de Maand december, terwijl Jürgen Klopp de prijs voor Manager van de Maand kreeg. Van Dijk is de eerste Nederlander sinds november 2013, toen Tim Krul werd verkozen, die de prijs wint, terwijl hij ook de eerste verdediger sinds maart 2013 is die is uitgeroepen tot beste speler van de maand (Jan Vertonghen ging hem toen voor).

Liverpool kende in december een uiterst succesvolle maand, waarin alle acht wedstrijden werden gewonnen en ook nog eens de koppositie werd overgenomen van Manchester City. Van Dijk gaf in die periode een assist in de Merseyside Derby tegen Everton en scoorde tegen Wolverhampton Wanderers en werd mede daardoor verkozen boven Felipe Anderson (West Ham United), Eden Hazard (Chelsea), Harry Kane en Heung-Min Son (beiden Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United) en Mohamed Salah (Liverpool).



“"Dat wist ik niet, maar ik ben er erg trots op"”, was Van Dijks reactie via de officiële kanalen van zijn club op het nieuws dat hij Vertonghen opvolgt. “"Ik wil iedereen die me heeft geholpen en alle fans die me hebben gesteund bedanken. December was een geweldige maand en hopelijk kunnen we zo doorgaan. Het was een fantastische maand voor ons allemaal, met een aantal geweldige momenten. Ik heb er enorm van genoten. Het was geweldig om de wedstrijd tegen Arsenal te spelen en natuurlijk een fantastische overwinning.”"



Van Dijk wordt in Engeland overladen met complimenten, maar heeft zelf nog niet het idee dat hij op zijn top zit: "“Ik heb elk aspect van mijn spel weten te verbeteren, maar er is nog zoveel om te leren en beter in te worden. Ik werk er elke dag aan om daar te komen waar ik wil zijn, ik wil het maximale uit mezelf halen. Dat doe ik door er elke dag aan te werken en ervoor te zorgen dat ik alles geef voor het team en voor de club.”"