Liverpool-target reageert: "Als mijn club zegt dat ik kan gaan, ga ik"

Abdülkadir Ömür wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Trabzonspor.

Liverpool zou reeds een bod van dertig miljoen euro hebben uitgebracht op de negentienjarige middenvelder. Ömür zegt zich gevleid te voelen door de concrete interesse van Liverpool, maar wacht rustig af of de clubs eruit komen.

"Liverpool is een belangrijke club, maar de belangen van Trabzonspor zijn op dit moment het belangrijkst. Als mijn club zegt dat ik kan gaan, ga ik. Als ze zeggen dat ik moet blijven, zal ik blijven. We zullen zien wat er gaat gebeuren", zegt Ömür in gesprek met CNN Türk . De Turkse middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Trabzonspor en speelde reeds 56 wedstrijden in de hoofdmacht van de de storm van de Zwarte Zee .



"Trabzonspor heeft op dit moment prioriteit, maar ik droom van spelen in West-Europa. Ik hoop dat ik daar op een dag kan spelen. Mijn droom is om eerst hier te slagen en daarna de overstap naar een grote competitie te maken", besluit de jeugdinternational van Turkije. Ömür werd in een eerder stadium ook al eens in verband gebracht met Tottenham Hotspur, Manchester City en AS Roma.