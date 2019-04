Liverpool-talent uit frustratie richting Jürgen Klopp en consorten via Instagram

Rafael Camacho is niet blij dat de mensen bij Liverpool hem beschouwen als rechtsback en grijpt social media aan om dat duidelijk te maken.

Het talent uit Portugal kan op veel posities uit de voeten en is vooral als aanvaller opgeleid. Camacho wist zondag bij de 6-0 zege van Onder-23 tegen een hattrick te produceren en uitte vervolgens zijn frustratie. "Ik weet niet wiens idee het is, maar ik zal bewijzen dat jullie fout zitten", aldus Camacho. "Ik ben geen rechtsback, ik ben een aanvaller die wil scoren. Dat is mijn DNA. Ik ben blij dat ik drie doelpunten heb gemaakt en de ploeg heb kunnen helpen bij de overwinning op Leicester City", besloot de jongeling in een bericht op Instagram.



Volgens verschillende Engelse media kunnen de woorden niet alleen worden gezien als kritiek op de technische staf van de Onder-23. De achttienjarige Camacho heeft inmiddels twee keer meegedaan in de hoofdmacht van the Redsen beide keren zag manager Jürgen Klopp de jongeling als rechtervleugelverdediger.



Diverse Engelse media concluderen dat Camacho op weg naar de uitgang is bij Liverpool. Onderhandelingen tussen club en speler aangaande een nieuw contract zouden zijn uitgesteld. Camacho, die nog tot medio 2020 vastligt, werd eerder gelinkt aan onder meer , , en .