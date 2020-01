Liverpool stuurt tijdelijke oplossing na 17 dagen weer terug naar Duitsland

Nathaniel Phillips keert weer terug naar VfB Stuttgart, zo meldt Liverpool via de officiële kanalen.

De verdediger werd aan het begin van het seizoen verhuurd aan de Duitse club, maar door de personele problemen in de achterhoede werd hij op 27 december terug naar Anfield gehaald. Ruim twee weken later verkast hij weer naar Stuttgart, waar hij het seizoen op huurbasis afmaakt.

Toen Phillips eind december terughaalde, maakte Stuttgart al bekend dat er met de Premier League-koploper was afgesproken dat hij mogelijk weer terug zou keren.

Manager Jürgen Klopp kampte met verschillende blessures in zijn achterhoede en met een druk programma voor de boeg zocht de club naar een tijdelijke oplossing, die met Phillips werd gevonden.

De centrumverdediger kwam eerder deze maand negentig minuten actie in de met 1-0 gewonnen -wedstrijd tegen . Dit duel betekende ook gelijk zijn debuut in het eerste elftal van Liverpool. Hij zat nog twee keer op de bank in de Premier League en vervolgt zijn loopbaan nu in de 2. .

De ex-verdediger van Bolton Wanderers kwam dit seizoen tot elf wedstrijden in alle competities voor de Duitse club, die dit seizoen hoopt terug te keren op het hoogste niveau. Stuttgart, de nummer drie, hervat de competitie op 29 januari met een thuiswedstrijd tegen Heidenheim, dat vierde staat.