'Liverpool stopt na zes verhuurperiodes en vangt drie miljoen euro'

De wegen van Allan en Liverpool gaan scheiden, zo melden tal van Braziliaanse media dinsdag.

De verwachting is dat Atlético Mineiro en de Engelse topclub een dezer dagen de transfer van de middenvelder naar de club uit Belo Horizonte wereldkundig zullen maken. Met de transfer is een bedrag van naar verluidt drie miljoen euro gemoeid.

Allan maakte in de zomer van 2015 voor iets meer dan een half miljoen euro de overstap van de jeugdopleiding van Internacional de Porto Alegre naar .

De middenvelder werd meteen voor twee maanden uitgeleend aan SJK Seinäjoki, waarmee hij de landstitel in Finland veroverde.

In januari 2016 werd Allan voor de rest van het seizoen verhuurd aan Sint-Truiden en was het de bedoeling dat hij in de zomer een kans bij de A-selectie van Liverpool zou krijgen.

Het uitblijven van een werkvergunning in Engeland loopt als een rode draad door de loopbaan van Allan. De Braziliaans jeugdinternational werd de voorbije seizoenen noodgedwongen uitgeleend aan , Apollon Limassol, en recentelijk Fluminense.

Nu wordt Atlético Mineiro zijn nieuwe werkgever ondanks interesse van Fluminense en , zij het op definitieve basis.

Atlético ontvangt tachtig procent van de transferrechten van Allan; de rest wordt eigendom van de investeerders die te hulp zijn geschoten.

De middenvelder, die tot twintig duels in de kwam, zal een contract tot medio 2024 tekenen.