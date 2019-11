Liverpool-ster Alisson uitgeroepen tot 's werelds beste doelman van 2019

De Braziliaan is de enige doelman in de Goal 50 van dit jaar, die de top 25 mannelijke en vrouwelijke voetballers van 2018/19 rangschikt.

Alisson en Ederson staan dit weekend in de Premier League op Anfield tegenover elkaar, maar de doelman van heeft zijn collega van al verslagen in de Goal 50.

Alisson is de enige mannelijke doelman op de lijst van dit jaar van de beste spelers ter wereld en onderstreept precies waarom de 27-jarige de nummer 1 van Brazilië is voor Ederson.

City-goalie Ederson heeft in de afgelopen twaalf maanden meer prijzen gewonnen dan zijn landgenoot, nadat hij Josep Guardiola's ploeg hielp aan de binnenlandse treble tijdens het seizoen 2018/19 - en Liverpool na strafschoppen versloeg in de Community Shield van dit seizoen.

Alisson speelde echter, na zijn komst vorig jaar zomer van voor een toenmalig recordbedrag voor een doelman van 62,5 miljoen euro, een cruciale rol in de transformatie van de verdediging van Liverpool tot de beste in de Premier League.

Hoewel the Reds één punt achter regerend kampioen City eindigden in een boeiende titelrace in de Premier League, werd Jürgen Klopp's ploeg gekroond tot kampioen van Europa door te verslaan in de -finale, waarin Alisson een hoofdrol speelde tijdens de 2-0 overwinning in het Wanda Metropolitano in Madrid.

De voormalige jeugdspeler van Internacional keerde vervolgens terug naar Brazilië, waar hij slechts één doelpunt incasseerde in zes wedstrijden bij de Seleção dat op eigen bodem de Copa América won.

Om die reden is Alisson ook een kandadaat om uitgeroepen tot de beste speler bij de mannen in de Goal 50 van dit jaar, net als zijn teamgenoten van Liverpool Virgil van Dijk, Sadio Mané en Mohamed Salah, evenals supersterren Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

's Jan Oblak en Marc-André ter Stegen van waren ook kandidaten om opgenomen te worden in de Goal 50, dat de beste voetballers ter wereld van vorig seizoen rangschikt.

In de editie van 2019 zijn er voor het eerst twee ranglijsten met mannen en vrouwen, waar de twee ranglijsten met de beste 25 spelers op dinsdag 12 november volledig worden onthuld.

Hoofdredacteuren en correspondenten van de 42 edities van Goal van over de hele wereld hebben hun stem uitgebracht op basis van de consistentie van elke kandidaat, prestaties tijdens grote wedstrijden, hun stempel op de voetbalgeschiedenis en succes op club- en internationaal niveau.

We weten nu dat Alisson de enige mannelijke doelman is die de schifting heeft overleefd, maar we zullen de algemene winnaars pas dinsdag kennen, wanneer de rest van de resultaten wordt gepubliceerd.

Zoals altijd zal er genoeg te bespreken zijn, dus mis het niet!