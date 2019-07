Liverpool sluit opnieuw huurdeal van kleine drie miljoen euro met Duitsers

Marko Grujic maakte afgelopen seizoen op huurbasis indruk bij Hertha BSC en de 23-jarige middenvelder mag nog een jaar blijven in de Bundesliga.

maakt maandag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de Servisch international voor een tweede seizoen verhuurd zal worden aan de club uit Berlijn.

Hertha troeft daarmee de binnenlandse rivalen en af. Eerstgenoemde club zette collega-international Milos Veljkovic in in de strijd om Grujic te overtuigen, terwijl Eintracht de middenvelder -voetbal kon bieden. Grujic zelf wilde echter alleen langer bij Hertha blijven, waardoor een deal uiteindelijk snel beklonken was.



Met de nieuwe verhuurperiode van de zesvoudig international is naar verluidt een som van 2,2 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan door middel van een bonusconstructie bovendien nog met 550 duizend euro oplopen en Hertha neemt ook het hele salaris van Grujic op zich. De twee clubs zijn verder een soort boeteconstructie overeengekomen waarbij de Duitsers moeten betalen als Grujic niet aan een bepaald aantal wedstrijden dit seizoen komt.



Liverpool nam Grujic drieënhalf jaar geleden voor negen miljoen euro over van Rode Ster Belgrado en verhuurde hem vervolgens meteen weer aan zijn oude club. In het seizoen 2017/18 volgde vervolgens een uitleenbeurt van een halfjaar aan voor de middenvelder, die in totaal veertien officiële wedstrijden speelde voor the Reds. Hij ligt nog tot medio 2023 vast op Anfield.