Liverpool schakelt snel en strikt transfervrije opvolger van Simon Mignolet

Liverpool zag Simon Mignolet zondag voor circa zeven miljoen euro naar Club Brugge vertrekken.

The Reds hebben inmiddels een opvolger weten te strikken. De -winnaar maakt maandagmiddag bekend dat Adrián zich voor twee seizoenen aan de club heeft verbonden. De 32-jarige doelman uit Spanje was transfervrij na zijn vertrek bij .

"Ik ben erg gelukkig om hier nu te zijn. Dit is een geweldige club en ik kan niet wachten om te beginnen", zegt de kersverse aanwinst in een reactie op de clubsite.

"Ik ben erg ambitieus en wil hier succesvol zijn. Daarnaast wil ik een gedegen concurrent zijn van Alisson Becker, daar worden we beiden alleen maar beter van."

"Natuurlijk wil ik prijzen winnen, ik wil echt in elke competitie om de prijzen meedoen. Er liggen voldoende uitdagingen in het verschiet en ik ga er alles aan doen om zoveel mogelijk prijzen voor deze club in de wacht te slepen. Ik kijk uit naar mijn eerste wedstrijd op Anfield en hoop zoveel mogelijk wedstrijden te winnen", aldus Adrián.

De sluitpost kwam in zes seizoenen bij West Ham tot 150 wedstrijden. Daarvoor stond de routinier onder contract bij . Adrían is na Sepp van den Berg pas de tweede zomeraanwinst van . De zeventienjarige verdediger werd voor ongeveer twee miljoen euro overgenomen van en kreeg een vijfjarig contract voorgelegd.