Liverpool opgepast! Lozano is klaar om te schitteren in de Champions League

Met een jaar CL-ervaring in de pocket gaat de Mexicaanse aanvaller van Napoli nu proberen om het toernooi naar zijn hand te zetten.

Vorig seizoen debuteerde Hirving Lozano met in de vol grote ambities. Zijn jeugdvriend Erick Gutierrez was net bij de Eindhovenaren aangesloten en de twee wilden hun naam vestigen in Europa.

Toen kwam de loting en PSV kwam in een loodzware groep met , en de uiteindelijke verliezend finalist . Lozano maakte twee goals en gaf een assist, maar na de groepsfase was het voorbij.

Deze zomer verkaste hij voor liefst 38 miljoen euro naar , waar hij met de loting werd gekoppeld aan , Genk en Red Bull Salzburg, waarbij enkel eerstgenoemde op voorhand sterker lijkt dan de Italianen.

"Dat worden echt lastige wedstrijden", voorspelt Lozano in gesprek met ESPN. "Liverpool is een geweldige club met geweldige spelers. Ze wonnen vorig jaar de Champons League, dus we moeten er volledig voor gaan en precies doen wat de trainer van ons vraagt."

Datzelfde deed hij vorig seizoen ook bij PSV, waar hij een goal scoorde tegen Inter en tegen Tottenham. Voor de Eindhovenaren zat er echter geen overwinning in en ook Europese overwintering in de bleef buiten handbereik.

Nu zit hij bij een club die nog iets hoger op de Europese ladder staat. De club is weliswaar niet bekend vanwege een verdedigende stijl, maar Kalidou Koulibaly is een beest van een verdediger.

Voorin speelt hij met spelers als Lorenzo Insigne, Dries Mertens en José Callejon, terwijl de zeer talentvolle Fabian Ruiz kort achter hem staat op het middenveld.

Hoewel ze ogenschijnlijk concurrenten zijn, heeft Lozano al aangegeven dat hij het goed met iedereen kan vinden. Hij noemt in het bijzonder de Spaanstaligen en collega-aanvallers Insigne en Mertens als vrienden.

Natuurlijk was het geaccepteerd worden buiten de lijnen niet het lastigste voor de rustige familieman. "Lozano is een nederige jongen. Hij is heel serieus en slim. Een talentvolle speler die pas glimpen van zijn kunde heeft laten zien omdat hij hier nog niet zo lang is", loofde trainer Carlo Ancelotti deze week.

De vraag was hoe de ervaren coach zijn Mexicaanse aanwinst in zijn systeem zou inpassen. Het antwoord was niet wat iedereen verwachtte, maar vooralsnog pakt het goed uit. Na twee seizoenen als vleugelaanvaller bij PSV, is Lozano nu meer actief vanuit het centrum onder Ancelotti.

Hij scoorde al tegen , waar hij als tweede spits mocht invallen. Afgelopen zaterdag kreeg hij tegen zijn eerste basisplaats en hij speelde als een soort valse spits naast de eveneens zeer beweeglijke Dries Mertens, die ook een verleden bij PSV heeft.

Ancelotti's aanvalsplan gaat uit van vloeiend spel, met veel beweging. Of het nu 4-2-3-1 of 4-4-2 is: hij wil altijd beweeglijke spelers die kunnen rouleren en een goal kunnen maken. Dat maakt het lastig te verdedigen en Lozano past prima in dat spelletje.

Hij kan tussen de linies opduiken en vanuit daar het spel bepalen, zoals ook bleek tegen Sampdoria. Lozano veroverde de bal, stoomde op, vond rechtsback Giovanni Di Lorenzo en die had een crossbal op Mertens in huis, voor wie het een koud kunstje was om de openingsgoal te maken.

Die manier van spelen doet Lozano-fans van het eerste fans denken aan bepaalde wedstrijden bij zijn jeugdclub Pachuca. Ook daar speelde hij vaak als vleugelaanvaller, maar er zaten ook wedstrijden bij waar hij als terugzakkende spits werd gebruikt.

Zijn grootste kracht is echter het opzoeken van verdedigers, die gedwongen worden om het sprintduel met hem aan te gaan of hem neer te leggen met een overtreding. Hoewel hij tot nu toe pas 110 minuten meespeelde in de , kreeg hij toch de meeste vrije trappen mee van alle Napoli-spelers.

Lozano speelde nog geen volledige wedstrijd, maar deed wel elk duel mee waarin hij speelgerechtigd was voor Napoli. Hij arriveerde enkele dagen voor het duel met Juve en was net terug van een zware interlandweek voor het duel met Sampdoria.

"Ik kwam hier op donderdag aan en het enige wat Ancelotti me vroeg was hoe ik me voelde. Later hadden we een tactisch gesprek en zei hij me dat ik zou starten, wat natuurlijk geweldig nieuws was", aldus Lozano.

Lees beneden verder

'Ik was een beetje vermoeid van de reis, maar voelde me erg goed. Het enige wat hij van me vroeg was doen wat hij me opdraagt en zorgen dat ik snap hoe ik dat moet uitvoeren."

Ancelotti heeft er begrip voor dat Lozano nog niet volledig wedstrijdklaar is en zal ook dinsdag voorzichtig zijn met de Mexicaan, maar met zijn opgedane ervaring kan hij toch voor chaos zorgen bij Liverpool.

Na zijn campagne bij Mexico en PSV twijfelt niemand er meer aan dat hij het talent heeft om het verschil te maken en met de instructies van Ancelotti kan hij uitgroeien tot een topattractie in het miljardenbal.