Liverpool of Man Utd? Welke Engelse club heeft de meeste hoofdprijzen gewonnen?

Liverpool veroverde onlangs de UEFA Super Cup, maar betekent dat dat ze Manchester United hebben overtroffen in grote gewonnen titels?

De legendarische -manager Sir Alex Ferguson verklaarde ooit dat het zijn missie was om , de grote rivaal van zijn club, met een stok van hun plek af te slaan en dat is hem gelukt.

De Schotse manager won dertien Premier League-titels, vijf FA Cups en driemaal de tijdens zijn periode bij the Red Devils en wordt beschouwd als een van de beste aller tijden.

Na het succes van Liverpool door in juni hun zesde Champions League-titel te pakken, heeft de ploeg van Jürgen Klopp echter laten zien dat ze opnieuw kunnen strijden om de grootste prijzen.

Maar welk team is de meest succesvolle ploeg op Engelse bodem en hoeveel prijzen heeft elke club gewonnen? Goal zet het op een rij.

Wie heeft de meeste titels gewonnen in Engeland?

Nou, het hangt ervan af aan wie je het vraagt.

Nadat Liverpool in augustus hun zesde UEFA Super Cup-titel won en versloeg na strafschoppen in Istanbul, beweerden de fans van the Reds al snel dat ze de meest succesvolle club in het Engelse voetbal waren.

Nadat the Blues verslagen werden, pakte Liverpool hun 46e hoofdprijs, waarbij supporters geloofden dat ze hun grote rivaal Manchester United hadden overtroffen, die in hun ogen 45 prijzen hebben.

Het is inderdaad waar dat the Reds nu 46 hoofdprijzen hebben gewonnen - waaronder de competitie, , League Cup, Champions League/Europacup, de UEFA Cup/ en de UEFA Super League - maar met één titel wordt geen rekening gehouden.

De 46 hoofdprijzen van Liverpool sluiten het aantal Community Shield-titels uit die ze hebben gewonnen, wat het belangrijkste punt van de discussie is. Manchester United heeft het record van 21 Community Shields op hun naam staan, vergeleken met de 15 van Liverpool.

En dus, als de Community Shield-titels meetellen met de hoofdprijzen, heeft Man Utd 66 hoofdprijzen gewonnen tegenover Liverpool's 61, waarmee hun status als de meest succesvolle ploeg in Engeland wordt aangegeven.

Competitie titels Man Utd titels Liverpool First Division / Premier League 20 18 FA Cup 12 7 League Cup 5 8 UEFA Cup / Champions League 3 6 Europa League 1 3 Cup Winners' Cup 1 0 UEFA Super Cup 1 4 FIFA WK voor clubs 1 0 Intercontinental Cup 1 0 Community Shield 21 15 Totaal 66 61

*Gerekend vanaf 22 augustus 2019.

Telt de Community Shield als een hoofdprijs?

Het belangrijkste punt van discussie tussen de supporters van beide ploegen gaat over de vraag of de Community Shield al dan niet als een hoofdprijs geldt. Nogmaals, het hangt af van wie je het vraagt.

De FA beschouwt de Community Shield als een officiële prijs in het Engelse voetbal en het wordt gezien als de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het hoogste Engelse niveau. De status als 'hoofdprijs' wordt betwist door bepaalde voetbalfiguren en fans.

De Community Shield wordt door sommigen gezien als een kleine prijs in vergelijking met de FA Cup en League Cup en sommigen noemen het een 'verheerlijkte vrienschappelijke wedstrijd', vooral omdat gele en rode kaarten die in de wedstrijd zijn gekregen niet worden meegenomen naar andere competities.

In 2008 verklaarde Ferguson: "De Community Shield is een een prestigieuze wedstrijd, maar ik heb spelers gebruikt die niet helemaal fit waren, en we zitten min of meer weer in dezelfde situatie."

Meestal respecteren spelers en managers die deelnemen aan de Community Shield zijn status als een belangrijke prijs en beschouwen het als de eerste 'finale' van het seizoen.

Sprekend over de fitheid van zijn spelers voorafgaand aan de Community Shield tegen Chelsea in 2018, zei -manager Josep Guardiola: "We hebben slechts vier of vijf dagen om ons voor te bereiden op de eerste finale (Community Shield). We moeten ons dus aanpassen."

"Sommigen komen eerder terug, anderen komen terug na de finale."

In 2016 voegde voormalig -manager Claudio Ranieri toe: "Waarom stel je deze vraag, een vriendschappelijke wedstrijd? Sinds wanneer is de Community Shield een vriendschappelijke wedstrijd?"

"Natuurlijk zullen we op onze top zijn en Manchester United ook. De twee teams willen winnen. Ik ben erg enthousiast."