Liverpool nog zeker zeven duels zonder Alisson

Jürgen Klopp is positief over de revalidatie van Alisson Becker. De doelman is herstellende van een kuitblessure.

Alisson raakte vorige maand in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen geblesseerd. Klopp vertelt vrijdag op een persconferentie dat het goed gaat met de Braziliaan. "Maar we willen hem niet onder druk zetten. Het was een serieuze blessure en nu gaat het al een stuk beter, dus dat is goed voor hem en goed voor ons."

"We weten niet precies wanneer hij weer kan spelen. De doelstelling was vanaf het begin al de komende interlandperiode, maar dat is niet zeker", aldus de Duitse manager. "Er is geen haast bij en hopelijk is hij straks voor de rest van het seizoen weer in orde."

komt tot de komende interlandperiode in oktober zeven keer in actie. Zaterdagmiddag krijgen The Reds bezoek van . Daarna volgen duels met , , MK Dons (League Cup), Sheffield United, Red Bull Salzburg en .

In tegenstelling tot Alisson is Naby Keita volgens Klopp wel bijna hersteld. De middenvelder kreeg in de aanloop naar de gewonnen Europese Super Cup-wedstrijd tegen Chelsea te maken met heupklachten. "Ik denk dat hij weer kan meetrainen nadat we volgende week terug zijn uit Napels."

Na vier wedstrijden in de Premier League gaat Liverpool alleen aan kop. De -winnaar pakte drie punten tegen Norwich, , en . Titelverdediger morste punten tegen en staat daardoor tweede met tien punten.