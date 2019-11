Liverpool neemt rigoureus besluit: deel selectie niet mee naar Qatar

Liverpool staat medio december voor een surreële situatie.

De Engelse topclub bevestigt dinsdagavond via de officiële kanalen dat de datum van het EFL Cup-duel met Aston Villa is definitief vastgesteld op 17 december. Een dag later moet in Qatar aantreden voor de halve finales van het WK voor clubteams en dus zal men de selectie opsplitsen.

Liverpool had eerder bij monde van manager Jürgen Klopp al vraagtekens geplaatst bij het overvolle speelschema. "Als ze geen fatsoenlijke datum kunnen vinden, en dan bedoel ik niet op Eerste Kerstdag om drie uur 's nachts, dan kunnen we die wedstrijd niet spelen. Onze opponenten zullen dan doorgaan. We willen geen slachtoffer worden van dit probleem", zo zei de Duitse oefenmeester vorige week na het EFL Cup-duel met .

Liverpool zal zich niet terugtrekken uit het EFL Cup-toernooi, maar laat vanavond via de officiële kanalen wel weten dat de selectie zal worden opgesplitst. Het ligt in de lijn der verwachting dat the Reds met hun sterspelers zullen afreizen naar Qatar voor het WK voor clubteams. Klopp koos er vorige week tegen Arsenal namelijk voor een B-team het veld op te sturen.

December is voor Liverpool sowieso een overvolle maand met negen wedstrijden. Het elftal van Klopp speelt vanaf 4 december achtereenvolgens tegen (Premier League), (Premier League), Red Bull Salzburg ( ), (Premier League), Aston Villa (EFL Cup), (Premier League) en (Premier League).

Daarnaast komt men nog tweemaal in actie op het WK voor clubteams.