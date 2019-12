Liverpool neemt geen risico en meldt akkoord met VfB Stuttgart

Liverpool heeft een akkoord bereikt met VfB Stuttgart over de terugkeer van Nathaniel Phillips.

Dat meldt de Engelse topclub vrijdag via de officiële kanalen. De centrumverdediger vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar de club uit de 2. en zou tot komende zomer in Duitsland blijven. Beide clubs zijn het eens geworden over de vervroegde terugkeer van de verdediger. Echter, mogelijk blijft de terugkeer van Phillips beperkt tot een aantal weken.

De terugkeer van Phillips naar is op verzoek van de Engelse club, zo laat Stuttgart weten op de clubwebsite. De spoeling in de achterhoede van the Reds is dun door blessures van Joel Matip en Dejan Lovren. Verdedigende middenvelder Fabinho staat aan de kant met een enkelblessure, terwijl Jordan Henderson donderdag tegen (0-4) geblesseerd uitviel.

Het staat niet vast dat Phillips het seizoen afmaakt bij de Engelse topclub, want Stuttgart meldt dat de verdediger de tweede seizoenshelft mogelijk weer terugkeert. Klopp heeft door blessureleed alleen de beschikking over Joe Gomez en Virgil van Dijk in het hart van de achterhoede.

De Nederlandse talenten Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg kunnen ook centraal achterin spelen, maar volgens Engelse media vindt Klopp het een te groot risco om met een van deze twee in de Premier League te spelen.

Phillips kwam nog nooit in actie voor het eerste elftal van Liverpool. De 22-jarige verdediger maakte de voorbereiding op het huidige seizoen nog wel mee met het team van manager Jürgen Klopp, maar kwam niet in de plannen van de trainer voor.

Stuttgart wist hem op huurbasis in huis te halen, vlak nadat Phillips een nieuw langdurig contract op Anfield tekende. De ex-verdediger van Bolton Wanderers kwam dit seizoen tot elf wedstrijden in alle competities voor de Duitse club, die dit seizoen hoopt terug te keren op het hoogste niveau. Phillips kan op 5 januari zijn debuut voor Liverpool maken in de tegen .