'Liverpool neemt contact op met FIFA na vertrek van Nederlands talent'

Bobby Adekanye maakte eerder deze week transfervrij de overstap van Liverpool naar Lazio, maar de transfer zou weleens een staartje kunnen krijgen.

De Echo meldt donderdag namelijk dat the Reds de FIFA hebben verzocht om de gang van zaken omtrent het vertrek van Adekanye aan nader onderzoek te onderwerpen.

Adekanye werd namelijk in december ook al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar , waarna de Romeinen een officieel statement naar buiten brachten waarin zij ontkenden met de jongeling te hebben gesproken. De reglementen van de FIFA staan het immers niet toe dat spelers die jonger zijn dan 23 zonder toestemming onderhandelen met een club zolang zij elders nog onder contract staan.



Liverpool vertrouwt de gang van zaken naar verluidt echter niet helemaal en denkt dat i Biancocelesti al met Adekanye in gesprek waren terwijl hij officieel nog vastlag op Anfield. De -winnaar heeft nu bij de FIFA aangeklopt met het verzoek om een onderzoek in te stellen naar de handelswijze van de Italianen.



Voor Adekanye kwam er met zijn vertrek een einde aan een periode van vijf jaar in het noorden van Engeland. De jonge aanvaller, die eerder in de jeugd van , en speelde, slaagde er nooit in om zich in de kijker te spelen bij Jürgen Klopp, al kwam hij wel tot een aantal goede optredens bij de Onder-23. Liverpool, dat een opleidingsvergoeding van bijna 270 duizend euro incasseert, deed nog wel een poging om het talent langer aan boord te houden, maar Adekanye sloeg dit contractvoorstel af.