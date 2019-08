Liverpool mogelijk maanden zonder doelman Alisson: "Ziet er niet goed uit"

Liverpool begon het seizoen vrijdagavond met een strakke 4-1 overwinning op Norwich City, maar van grote vreugde was geen sprake.

Doelman Alisson Becker viel kort voor rust uit met een kuitblesure en het is goed mogelijk dat hij lange tijd uitgeschakeld is, zo vermoeden Engelse media, die reppen over een spierscheuring.

De Braziliaanse sluitpost staat in dat geval een maand of vier aan de kant, waardoor de onlangs aangetrokken reservedoelman Adrián de honneurs moet waarnemen, net zoals hij na de wissel van Allison deed.

"Hij is een goede keeper. Hij is rustig aan de bal en hij is ook goed op zijn lijn. Daarom hebbe nwe hem gehaald. Dit is goed voor hem, maar we hebben nu wel een probleempje met Ali", aldus trainer Jürgen Klopp.

De oefenmeester wilde nog niet te ver op de zaken vooruitlopen, maar bevestigt wel dat het mogelijk foute boel is. "Het ziet er niet goed uit voor Alisson, maar we zullen een oplossing vinden en verdergaan."

De sluitpost voelde volgens zijn trainer iets in de kuit en keek achterom omdat hij dacht dat hij door iets geraakt werd, verklaarde Klopp na afloop van het openingsduel van dit seizoen.

neemt het woensdag in de strijd om de Europese Supercup op tegen . In die wedstrijd neemt Adrián opnieuw onder de lat plaats.Hij werd eenmaal gepasseerd door Norwich-spits Teemu Pukki.