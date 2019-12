Liverpool moet verhuizen: gloednieuw stadion in Doha nog niet gereed

De finale van het WK voor clubteams wordt niet gespeeld in het gloednieuwe Education City Stadium van Doha.

Het nieuwe stadion in Qatar beschikt niet over de juiste vergunningen, ook omdat er nog geen testwedstrijd voor volle tribunes kon worden gespeeld. De FIFA heeft de locatie voor in totaal drie wedstrijden van het WK moeten verplaatsen.

De FIFA wilde het Education City Stadium gebruiken voor de halve finale van op 18 december, de wedstrijd om de derde plek én de finale.

Er moet nu worden uitgeweken naar het Khalifa International Stadium, de thuishaven van de nationale voetbalploeg van Qatar. Daar kunnen wel meer toeschouwers in: 48.000 om 40.000.

Liverpool, de winnaar van de , weet nog niet wie de eerste tegenstander op het toernooi is. Het WK begint met een play-off tussen Al-Sadd en Hienghène Sport. De winnaar daarvan speelt in de kwartfinales tegen het Mexicaanse Monterrey van Vincent Janssen. De winnaar van dat duel treft Liverpool.

Al-Hilal, Espérance Tunis en zijn de andere clubs die meedoen aan het mondiale toernooi, dat een jaar geleden door werd gewonnen. Corinthians was in 2012 de laatste niet-Europese club die het toernooi won.