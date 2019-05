Liverpool met vier middenvelders; Barcelona zonder Arthur en Dembélé

Liverpool treedt woensdagavond in het eerste duel met Barcelona in de halve finales van de Champions League op papier aan met vier middenvelders

Manager Jürgen Klopp houdt de niet geheel fitte Roberto Firmino op de reservebank, waardoor Fabinho, James Milner, Georginio Wijnaldum en Naby Keïta allen kunnen rekenen op een basisplaats. Bij krijgt Arturo Vidal op het middenveld de voorkeur boven Arthur Melo en ontbreekt Ousmane Dembélé ten faveure van Philippe Coutinho, die tegenover zijn voormalige werkgever staat.

Firmino kampte de laatste dagen met fysieke klachten en ontbrak afgelopen vrijdag ook al in de laatste competitiewedstrijd tegen (5-0). Klopp gaf dinsdag al aan dat de Braziliaanse spits een twijfelgeval was en nu blijkt de coach dus geen risico's te willen nemen. Klopp houdt Firmino op de bank en kiest voor een extra middenvelder. Verder moet ook Trent Alexander-Arnold genoegen nemen met een reserverol; Klopp kiest achterin voor Joe Gomez. Virgil van Dijk is als gewoonlijk basisspeler bij .

Bij Barcelona valt de reserverol van Arthur op. De Braziliaanse middenvelder was in de vorige ronde tegen nog tweemaal basisspeler, maar hij moet woensdagavond in de eerste wedstrijd tegen Liverpool genoegen nemen met een plekje op de bank. Trainer Ernesto Valverde geeft de voorkeur aan Vidal, die samen met Ivan Rakitic en Sergio Busquets op het middenveld speelt.

Voorin krijgt Coutinho het vertrouwen van Valverde. De Braziliaan begint vermoedelijk hangend op links. Daadoor is Dembélé veroordeeld tot een reserverol. Verder begint Lionel Messi bij de Catalanen als vanzelfsprekend in de basis. De Argentijnse superster startte afgelopen weekend in de Spaanse competitie op de reservebank tegen , maar in de tweede helft maakte hij als invaller alsnog zijn opwachting. Messi nam toen het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening en stelde zo hoogstpersoonlijk de landstitel veilig voor Barcelona.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Coutinho, Suárez, Messi.



Opstelling Liverpool: Alisson Becker; Joe Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum, Keïta; Mané, Salah.