Liverpool meldt akkoord en rondt eerste winteraankoop af

Liverpool heeft de eerste winteraankoop binnen.

De club meldt donderdagochtend dat er een akkoord is bereikt met Red Bull Salzburg over de transfer van Takumi Minamino. De buitenspeler komt voor een bedrag van 8,5 miljoen euro over van de Oostenrijkse topclub. Hij doorstond woensdag de medische keuring en heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract.

Minamino is vanaf 1 januari speler van , zo laat de club weten via de officiële kanalen. Hij gaat spelen met rugnummer achttien. “Een droom komt uit, mijn droom om speler te zijn van Liverpool”, reageert de 22-voudig Japans international op de clubsite van zijn nieuwe werkgever.

“Het was een van mijn doelen om in de Premier League te spelen. Als mijn loopbaan zich goed zou ontwikkelen, dan zou ik ooit op een dag in staat zijn om in de Premier League te spelen. Dit is het hoogste niveau ter wereld. Ik had nooit durven dromen dat ik in dit team zou spelen en ik ben hier heel blij mee.”

De Liverpool-aankoop speelt sinds 2015 in Europa. Red Bul Salzburg nam hem in januari van dat jaar over van Cerezo Osaka. Sindsdien kwam hij tot 64 doelpunten in 199 officiële wedstrijden voor de Oostenrijkse grootmacht. Zijn debuut in de nationale ploeg volgde nog datzelfde jaar.

Lees beneden verder

In 22 interlands was hij 11 keer trefzeker. “Dit is fantastisch nieuws, een geweldige aankoop”, reageert manager Jürgen Klopp. “Hier zijn we ontzettend blij mee. Takumi is een zeer snelle en slimme speler, iemand die de ruimtes tussen de linies weet te vinden. Hij is moedig aan de bal en doet zijn werk zonder bal, een echte teamspeler.”

Minamino is de duurste Liverpool-aankoop sinds de zomer van 2018. Destijds kwamen spelers als Alisson Becker, Naby Keïta en Fabinho naar Liverpool, terwijl afgelopen zomer alleen geld werd uitgetrokken voor de komst van Sepp van den Berg.

Minamino heeft zijn eerste minuten op Anfield al gemaakt. Dit seizoen zat Red Bull Salzburg namelijk in dezelfde groep als Liverpool in de . “Zijn Champions League-ervaring is een grote bonus”, aldus Klopp.