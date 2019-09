Liverpool mede dankzij flater Van Dijk onderuit tegen Napoli

Liverpool kende dinsdagavond een valse start in de jacht op de prolongatie van de Champions League-titel.

Het team van manager Jürgen Klopp ging op bezoek bij met 2-0 onderuit. Georginio Wijnaldum viel in, terwijl Virgil van Dijk in de extra tijd de 2-0 van de ploeg van Carlo Ancelotti inleidde.

Het is echter RB Salzburg dat in Groep E aan de leiding gaat. De topclub uit Oostenrijk stond in de rust van het thuisduel met KRC Genk met 5-1 voor en eindigde uiteindelijk met een 6-2 zege.

Het team van Ancelotti startte beter aan de open eerste helft voor eigen publiek en leek na zeven minuten op voorsprong te komen. Adrián keerde tot tweemaal toe een inzet van Fabián Ruiz, waarna Hirving Lozano de bal alsnog binnenkopte.

De Mexicaan stond echter buitenspel. groeide in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, maar kon dit niet in doelpunten uitdrukken. Een lage inzet van Sadio Mané was een prooi voor Alex Meret en ook Roberto Firmino verscheen niet op het scorebord.

Na een corner kwam de Braziliaan het hoogst in de lucht, maar zijn inzet ging net naast het Italiaanse doel. Het baarde Ancelotti vooral zorgen dat Napoli na de negentiende minuut niet meer op doel schoot.

Adrián hield Liverpool enkele minuten na de onderbreking op de been. Na een goede pass van Lorenzo Insigne leek Mertens van dichtbij voor de 1-0 te zorgen, maar de doelman voorkwam op sublieme wijze een tegengoal.

De wedstrijd ging vervolgens op en neer, met een goede kans voor Mohamed Salah in de 65e minuut. Meret kon zijn lage schot in de verre hoek net onschadelijk maken.

Liverpool, met Wijnaldum als vervanger van James Milner, had in de laatste twintig minuten veel balbezit, kreeg via Mané twee goede kansen, maar het was Napoli dat de winst pakte.

Na een overtreding van Andy Robertson op José Maria Callejón wees de arbiter naar de stip en schoot Mertens raak. In de extra tijd profiteerde Fernando Llorente van een fatale terugspeelbal van Van Dijk toen deze onder druk werd gezet.