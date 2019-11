Liverpool - Man City is nu de grootste rivaliteit van Engeland en de bitterheid groeit

Raheem Sterling's clash met zijn nationale teamgenoot Joe Gomez is het nieuwste voorbeeld van kwaad bloed tussen de twee beste teams van Engeland.

"Raheem legde uit dat hij even zijn emoties niet meer kon bedwingen. Het is correct om te zeggen dat dat niet gold voor Joe." Met die woorden, misschien onbedoeld, slaagde Gareth Southgate er dinsdag in om perfect de nieuwste aflevering van de rivaliteit tussen en samen te vatten.

De bondscoach van Engeland moest optreden nadat één van zijn sterspelers, Raheem Sterling, maandag mondeling en fysiek Joe Gomez aanviel, voor het oog van zijn verbaasde teamgenoten in de kantine van St. George's Park.

Sterling's uitbarsting betekende dat hij donderdag de EK-kwalificatiewedstrijd van The Three Lions tegen Montenegro niet mag spelen van Southgate. Gomez, die door het incident een kleine kras op zijn gezicht kreeg, is wel beschikbaar.

De speler van Liverpool verdient lof voor de volwassenheid en zelfbeheersing die hij volgens bronnen binnen het kamp toonde. Misschien is hij inderdaad 'the big man', zoals Sterling suggereerde. Of in elk geval de grootste van de twee.

Sterling schreef maandagavond op Instagram dat alles tussen hem en Gomez weer goed is, maar zijn boze reacties, zowel binnen als buiten de lijnen, bevestigen wat we al een tijdje vermoedden: de Premier League heeft een nieuwe titanenstrijd en de bitterheid is groeiende.

Door de overwinning van Liverpool op Manchester City is de voorsprong van The Reds nu negen punten op de titelverdediger en acht op en . Pep Guardiola is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. De City-manager zorgde ervoor dat er social media talloze memes werden gedeeld van zijn geanimeerde protesten tegen de wedstrijdleiding.

Zijn 'thank you so, so much' en 'twice, twice, twiiiiiiice!' zullen de Catalaan vast nog wel een tijdje blijven achtervolgen.

Een rivaliteit als deze is voor Guardiola niet nieuw, aangezien hij coachte in een periode waarin José Mourinho op z'n duivels best was. Of slechtst, het is maar hoe je het bekijkt.

Mourinho leek toen als coach van een missie ervan te maken om bij zijn rivaal onder de huid te kruipen. Toen Guardiola in 2012 vertrok uit Camp Nou, had de Portugees volgens velen zijn doel bereikt. Real was immers kampioen, terwijl Barça op zoek ging naar een nieuwe trainer.

Liverpool - Manchester City kan natuurlijk nog niet worden vergeleken met die vete. En je mag hopen dat de bekrompenheid niet hetzelfde niveau haalt als van Barça en Real tussen 2010 en 2012, toen El Clásico regelmatig in één grote chaos uitmondde.

De laffe prik van Mourinho's vinger in het oog van wijlen Tito Vilanova is nog niet vergeten, net als het theatrale gedrag van Pepe, Gerard Piqué, Sergio Ramos en Sergio Busquets. Zelfs Iker Casillas en Xavi, de koningen van de Spaanse nationale ploeg, lieten zich toen wel eens gaan.

Gelukkig hebben we hier niet van zulke incidenten gezien.

Klopp is gepassioneerd en oprecht, maar hij is geen Mourinho, en zijn terughoudendheid om 'mind games' te spelen met Guardiola was vorige week duidelijk zichtbaar. Feller dan wat opmerkingen over tactische overtredingen van City werd de Duitser niet, ondanks dat zijn collega van de tegenpartij één van Klopp's spelers een diver had genoemd.

De vijandschap komt juist vanuit het Etihad Stadium. Daar lijkt men te geloven dat Liverpool niet alleen door de media wordt bevoordeeld, maar ook door de Premier League en de scheidsrechters.

Volgens een bron begint de ergernis van City zelfs op een obsessie te lijken. Die wrok is, begrijpelijk, blijven hangen na City's bezoek aan Anfield in de in 2018. Vlakbij het stadion werd de spelersbus van City toen aangevallen en flink beschadigd door Liverpool-fans.

"Heel erg bedankt voor de bescherming", zei Guardiola die avond tegen de politie en stewards, op zijn bekende sarcastische toon. Hij en zijn technische staf zijn die gebeurtenissen nog niet vergeten. En dus genoot men er extra van toen The Reds in mei werden afgetroefd in de titelstrijd.

Op social media circuleerde een video waarop stafleden en spelers van City te zien zijn die hun versie van 'Allez Allez Allez' zingen, het lied dat wordt geassocieerd met de Europese avonturen van Liverpool.

In deze nieuwe versie was de tekst gewijzigd om de refereren aan Liverpool-fans die 'klappen kregen op straat', terwijl Vincent Kompany werd opgehemeld vanwege het blesseren van Mohamed Salah. Bovendien werd er gelachen om de Scousers die 'f*ck all' hadden gewonnen.

City gaf een verklaring af waarin werd ontkend dat de 'klappen op straat' een verwijzing was naar Sean Cox, de supporter die moest vechten voor zijn leven nadat hij in vorig jaar voor aanvang van de halve finale tegen zwaar mishandeld was. Maar een verontschuldiging na dit onsmakelijke incident kwam er niet.

Cox was zondag voor het eerst weer bij een wedstrijd op Anfield. Zijn gevecht gaat door. Net als de strijd op het veld tussen Liverpool en City.

Zij zijn met afstand de beste twee ploegen van Engeland en misschien ook wel de beste van Europa. Ze hebben het ene na het andere record verbroken en voor talloze memorabele momenten gezorgd. Wedstrijden tussen beide rivalen zijn beladen, gespannen en meestal van een hoge kwaliteit.

Tussen de spelers en de twee managers is er echt respect. Klopp zegt dat Guardiola de beste manager ter wereld is, Guardiola zegt dat Klopp het beste elftal ter wereld heeft. Salah en Kevin De Bruyne zijn vrienden, net als Fernandinho, Roberto Firmino, Fabinho, Alisson Becker, Gabriel Jesus en Ederson, die regelmatig een privéjet delen als ze onderweg zijn naar de interlands met Brazilië.

Tot de onverstandige actie van Sterling bleef de rivaliteit altijd waar hij hoort te zijn; op het veld. Maar of dat lang zo zal zijn, is nog maar de vraag.

Zoals we eerder hebben gezien met en groeit het kwade gevoel naarmate er meer op het spel staat. Dit is een ander tijdperk, maar Liverpool en City staan elkaar wel in de weg en dat betekent dat de gemoederen hoog zullen oplopen. En dat er situaties ontstaan zoals die van maandag.

Dit seizoen lijkt Liverpool daar vooralsnog het beste mee om te gaan. De thuisploeg hield zondag het hoofd koel, terwijl City-spelers het voorbeeld van hun manager volgden. Terwijl Guardiola zijn woede liet merken deden Sterling, De Bruyne, Kyle Walker en Sergio Agüero dat ook.

Sterling's woede, zoals we nu weten, was een dag later nog niet verdwenen. Het kostte hem een interland en het bewees wat Liverpool-fans al een tijdje beweerden. Ze zitten onder de huid van City. En de uitkomst van afgelopen weekend suggereert dat dat nog wel even zo blijft.