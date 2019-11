Liverpool-legende in wording: De opmars van Van Dijk

In een exclusief interview vertelt Goal 50-winnaar Virgil van Dijk hoe hij de afgelopen tien jaar heeft beleefd en wat hij nog wil bereiken.

"Misschien is het wel tijd dat er eens een verdediger wint."

De ogen van Virgil van Dijk fonkelen als hij de fraaie oneliner uitspreekt. Hij weet dat hij zich in een bijzondere situatie bevindt, want hoe vaak worden centrumverdedigers beter geacht dan Cristiano Ronaldo?

Hoeveel verdedigers kunnen zeggen dat ze een beter jaar hebben gehad dan Lionel Messi, Sadio Mané, Mohamed Salah of Kylian Mbappé? Bijna niemand, maar er is dan ook geen verdediger zo goed als Van Dijk.

De Nederlander is bij 's trainingscomplex Melwood om zijn award voor de Goal 50 van 2019 in ontvangst te nemen. Hij is de eerste speler van the Reds die de prijs wint en ook de eerste verdediger ooit.

In de elf voorgaande editie won eenmaal eerder een speler uit de Premier League en Wesley Sneijder ging hem als enige Nederlander voor om door Goal te worden uitgeroepen tot beste speler van de wereld.

"Ik ben heel trots", reageert Van Dijk, terwijl hij zijn trofee van alle kanten inspecteert. "Om alleen al tussen al die grote namen op een lijst te staan maakt me al trots."

Hij begint langzaam te wennen aan alle erkenning. In april werd hij PFA Player of the Year, terwijl hij in augustus beslag legde op de UEFA Men's Player of the Year award, voor Messi en Ronaldo.

Op het moment van schrijven is hij ook de grote favoriet om de Ballon d'Or op te eisen. Dat is hoe goed hij is. Zo goed dat hij naast - of dit jaar zelfs boven - twee van de beste spelers ooit mag staan.

Goed genoeg om de beste ter wereld te worden genoemd. Goed genoeg om de te winnen en captain van een groot voetballand als Nederland te zijn.

"Misschien besef ik me nu nog niet echt hoe groot dit is", glimlacht hij als hij de vraag krijgt hoe hij omgaat met zoveel bewondering. "Het komt allemaal op me af en ik laat het maar gebeuren."

Van Dijk laat even een stilte vallen en vervolgt dan zachtjes: "Ik denk dat er wel een moment komt waarop ik me alles echt goed ga beseffen."

Van Dijk's bescheidenheid siert hem. Hij spreekt over zijn team, legt uit dat je geen individuele prijzen kunt winnen zonder goede collega's. Hij heeft zelfvertrouwen, maar praat zichzelf niet omhoog.

Gelukkig voor Goal zijn anderen wel bereid om wel mooie dingen over hem te vertellen, dus als Van Dijk gaat zitten voor het exclusieve interview, ziet hij diverse oude bekenden op groot scherm verschijnen.

Het zijn allemaal mensen die hem hebben geholpen in zijn ontwikkeling van 'langzame rechtsback' - zijn woorden - bij tot 'Rolls Royce' van Celtic, en Liverpool.

"Hij is de beste ter wereld", zegt Celtic-trainer Neil Lennon. Hij was de man die Van Dijk in 2013 naar Schotland haalde en zag schitteren tegen Carlisle. Toen wist hij dat hij een winnaar had gevonden.

"Hij begon te dribbelen", verhaalt de Ierse oefenmeester. "Hij passeerde wat mannetjes en schoot van meer dan 30 meter en raakte de lat. Toen had ik zoiets van 'huh, dat is onze centrumverdediger...'"

Van Dijk zou uiteindelijk twee seizoenen in Glasgow blijven, 115 wedstrijden spelen en twee kampioenschappen opeisen. "Celtic, wat een tijd was dat", glimlacht de Nederlander na het zien van een humoristische boodschap van Scott Brown.

De nog altijd bij Celtic spelende captain Brown en Van Dijk werden goede vrienden in Schotland, waar de Oranje-aanvoerder leerde om per se te moeten winnen. "Ik moest dat echt in mijn systeem krijgen. Iedereen verwachtte dat we elke wedstrijd zouden winnen. En de manier waarop we speelden!"

"Meestal hadden we minimaal 60 procent balbezit en we bleven maar aanvallen. Dat is iets wat ik tot dan toe nooit mee had gemaakt in mijn carrière", legt Van Dijk uit, die eerder bij en FC Groningen defensievere spelopvattingen gewend was.

Lennon weet nog dat hij zich afvroeg welk addertje er onder het gras zat nadat hij een compilatie van Van Dijk bij FC Groningen had gezien. Tot op de dag van vandaag begrijpt de oefenmeester niet waarom de Europese topclubs hem niet veel eerder hebben aangetrokken.

"Ik dacht meteen aan Rio Ferdinand", beweert Lennon, die toegeeft dat hij eerst een andere positie overwoog voor de Nederlander. "Hij was voetballend goed genoeg om op het middenveld te spelen", meent de coach, maar Van Dijk gaf aan dat hij 'gewoon maar een verdediger' was.

In 2015 was het tijd voor een overstap naar de Premier League, waar de 'grote jongens' opnieuw niet toesloegen. Het was Southampton, destijds getraind door Ronald Koeman, dat voldeed aan Celtic's vraagprijs van zo'n zestien miljoen euro.

"Het was altijd een droom van mij om in de Premier League te spelen", zegt Van Dijk, die een clip te zien krijgt waarin Koeman hem omschrijft als 'De Koning'. Van Dijk leerde wijlen Koeman's vader Martin kennen bij FC Groningen en dat was een belangrijke factor in zijn keuze voor Southampton.

"Het kwam allemaal perfect samen, bij de juiste club en op het juiste moment. Alles was perfect en de manager speelde natuurlijk ook een grote rol bij mijn besluit om naar Southampton te gaan. Ik heb daar veel geleerd, maakte grote stappen en zal mijn teamgenoten daar altijd dankbaar voor zijn."

Jay Rodriguez, een oud-ploeggenoot in het St Mary's, kan het debuut van Van Dijk tegen West Bromwich Albion nog goed voor zich halen. "Ik zei in de kleedkamer tegen mijn maten dat deze jongen van wereldklasse was en overal zou kunnen spelen."

"Ik zei dat hij waarschijnlijk op elke positie op het veld kunnen staan en dan nog steeds de beste speler zou zijn. Hij is een ongelooflijk groot talent."

Van Dijk's reputatie groeide snel in het zuiden van Engeland. Hij werd Southampton's speler van het jaar in zijn debuutseizoen en hielp de ploeg in zijn tweede seizoen naar de finale van de League Cup.

In de zomer van 2017 kwamen de topclubs dan eindelijk om de hoek kijken. Liverpool, , en aasden allen op zijn handtekening en eerstgenoemde club won de race, al duurde het daarna nog een half jaar voor Southampton hem liet gaan.

Van Dijk liet er echter geen twijfel over bestaan dat hij naar Anfield wilde en uiteindelijk kreeg hij met een wintertransfer wat hij wilde. The Reds betaalden 84,7 miljoen euro, hetgeen destijds een recordsom betekende voor een verdediger.

"Ik maakte die beslissing op basis van veel factoren", aldus Van Dijk. "Maar mijn gevoel is altijd leidend op zulke momenten. Het gevoel bij Liverpool was meteen goed zodra ik hoorde dat zij interesse in mij hadden."

"Natuurlijk was ik ook vereerd met de belangstelling van de andere clubs, maar Liverpool had de voorkeur, of het nu vanwege de coach, de spelers, het spelsysteem, de fans, de clubcultuur of wat dan ook was. Het gevoel was gewoon goed en ik werd enthousiast van de toekomstplannen."

"Het was voor mij belangrijk om deel uit te maken van een meerjarenplan. Ik ben hier nu zo'n twee jaar en tot nu toe is alles goed. Ik ben gewoon gelukkig en blij met mijn keuze om hierheen te komen."

'So far, so good' is een prima opsomming van zijn tijd bij Liverpool, want sinds Van Dijk's komst is de club van goed team veranderd in een geweldig team.

Er waren twee finales van de Champions League, een clubpuntenrecord in de Premier League - al leverde het geen titel op - en nu weer een geweldige seizoenstart. Het landskampioenschap - de eerste sinds 1990 voelde nooit tastbaarder dan nu.

"Of ik het verwacht had", proeft Van Dijk de vraag hardop. "Ik had niet verwacht, nee. Maar ik neem het ook niet voor kennisgeving aan, want ik wil blijven gaan."

Ondertussen blijven ook de video's komen. Zijn huidige ploeggenoten Trent Alexander-Arnold en Georginio Wijnaldum laten van zich horen en ook trainer Jürgen Klopp spreekt vol lof over zijn nummer 4.

Een ander filmpje maakt echter veel emotie los bij Van Dijk. Hij krijgt te zien hoe Jamie Webster, een Liverpudlian muzikant, optreedt voor 50.000 fans in Madrid's Plaza Mayor, een dag voor de CL-finale in juni. Het liedje wat hij zingt gaat over Van Dijk.

"Wat een nummer!", zegt Van Dijk met glazige ogen. "Wat een video ook. Een paar familieleden van mij waren die dag aanwezig in de menigte. Ik zag die video net voor of net na de laatste training voor de CL-finale. Normaal gaan we daarna even slapen, maar het lukte me niet."

"Ik was zo opgepompt, wilde er meteen voor gaan. Normaal ben ik best wel rustig, maar ik was gelijk klaar om te knallen. Ik wilde het veld op stappen, de prijs winnen en feesten met de fans. Ik vind het een enorme eer zo’n liedje te krijgen. Die video geeft me absoluut kippenvel."

Van Dijk weet nog precies wat hij voelde toen hij besefte dat hij met zijn club de beste van Europa was. Hij weet nog hoe Divock Origi's schot drie minuten voor tijd in het doel verdween, waarmee de zege van Liverpool op (2-0) hen niet meer kon ontgaan.

"Dat moment komt dan gelijk in mij op", lacht Van Dijk. "Toen wist ik dat het gespeeld was en ik ging plat op de grond liggen. Na het laatste fluitsignaal had ik tranen in mijn ogen van geluk, zo fijn was dat gevoel."

"We hebben er zo hard voor gewerkt met zijn allen. We hebben veel spelers in de ploeg die geen gemakkelijke weg hebben gehad. Neem bijvoorbeeld Robbo [Andy Robertson]. Het is geweldig als je weet waar hij vandaan komt en ziet waar hij nu staat."

Ik denk dat zoiets ook kracht kan geven aan kinderen die het lastig hebben op jonge leeftijd. Blijf altijd doorgaan, want je weet nooit wat voor moois de toekomst voor je in petto heeft."

Een jaar eerder werden Van Dijk, Robertson & Co nog verslagen in de CL-finale van Kiev tegen . Een pijnlijke ervaring, maar wel een waarmee de ploeg zich sterkte voor de toekomst.

"Voor aanvang van die finale bedacht ik me dat ik absoluut niet naar het podium wilde om een zilveren medaille op te halen", aldus Van Dijk. "Dat is het slechtst denkbare gevoel op zo’n avond."

"Ik dacht er voor de finale tegen Tottenham nog eens aan dat we alles moesten doen om die beker te veroveren. Om hem daadwerkelijk te winnen is iets onvergetelijks."

Niet veel spelers winnen de Champions League in hun loopbaan, maar wij zijn er wel in geslaagd en ik denk dat we altijd herinnerd worden in de Liverpool-historie."

Daarin heeft hij ongetwijfeld gelijk. Hij hoeft tijdens een thuiswedstrijd maar even te luisteren en weet precies wat de fans van hun team denken. Van Dijk's liedje is populair, maar Robertson, Wijnaldum, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mo Salah en al die anderen hebben ook een eigen nummer."

"Trots natuurlijk. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen", aldus Van Dijk. "Ik ben gewoon blij dat we de kwaliteiten hebben om mensen blij te maken. Daar geniet ik van. Als spelers kunnen we alleen maar alles geven op het veld en dat doen de fans ook voor ons op de tribune."

En wat te denken van de trainer? Wat moeten we zeggen over de man die alles op alles zette om Van Dijk naar Liverpool te halen? De man die met zijn tactieken en vaderlijke hand ervoor heeft gezorgd dat Liverpool aan de top staat? Wat vindt Van Dijk van Jürgen Klopp?

"Ik heb zeker een speciale band met hem", beaamt de Nederlander. "En ik zal hem altijd dankbaar zijn dat hij mij hierheen gehaald heeft. Hij is een enorm complete trainer met een duidelijk plan. Hij weet spelers fantastisch te motiveren en doet en zegt altijd op instinct de juiste dingen."

"De hele filosofie van de club, de technische staf en de spelers is afgestemd op zijn ideeën en ik denk dat eenheid heel belangrijk is in het voetbal. Hopelijk kunnen we nog veel meer bereiken met elkaar."

De voortekenen zijn wat dat betreft gunstig te noemen. Liverpool staat ruimschoots eerste in de Premier League en kan ook in Europa weer hoge ogen gooien. Klopp's team heeft de zaken goed voor elkaar.

Van Dijk's prijzenkast is ondertussen aan uitbreiding toe. Hij heeft de tijd genomen om de top te bereiken, maar voor degenen die hem van dichtbij meemaakten is het allerminst een verrassing dat hij het heeft gehaald.

"Er is momenteel geen betere speler op de wereld", zegt Scott Brown. Jay Rodriguez vult aan dat 'dit is waar Van Dijk voor is gemaakt'. Pieter Huistra, de man die hem ooit liet debuteren bij FC Groningen, stelt dat het succes van Van Dijk het hele Nederlandse voetbal helpt.

Lennon gaat zelfs nog een stapje verder: "Ik denk dat hij zich op blijft werken tot een van de beste spelers ooit", besluit hij. Een mooier compliment bestaat er niet, toch?

Niet slecht voor iemand die 'gewoon maar een verdediger' is.