Liverpool langer door met CL-held: "Deze groep heeft enorm veel potentie"

Liverpool heeft het contract met Divock Origi opengebroken en met meerdere jaren verlengd.

De 24-jarige Belgische aanvaller, die vorige maand het tweede doelpunt maakte in de met 0-2 gewonnen -finale tegen , stond voor zijn laatste contractjaar op Anfield. Origi draagt sinds 2014 het shirt van the Reds. "Deze groep heeft enorm veel potentie", zegt hij op de clubsite van .

"Ik ben heel blij met dit nieuwe contract, dat geeft echt een boost zo aan het begin van het seizoen, om het geweldige einde van afgelopen seizoen niet te vergeten", verwijst Origi naar de triomf van Liverpool in het miljardenbal. "Ik heb me hier altijd goed gevoeld, heb hier stappen gezet en ben hier echt een man geworden. Ik kwam hier namelijk als negentienjarige binnen."



"Toen ik tot een besluit moest komen heb ik eerst met de club en mijn entourage gesproken. Ik had echter altijd de wens om mijn contract hier te verlengen. Dit is een geweldige club, met een goede groep spelers en een geweldige technische staf. Zelfs op ons trainingscomplex Melwood, met iedereen die daar werkzaam is, voel je dat er iets speciaals gebeurt. Deze groep spelers is nog jong en heeft enorm veel potentie. Ik beleef veel plezier aan wedstrijden en trainingen. Dat zijn cruciale zaken voor elke speler", benadrukt de Belgisch international.



"Ik denk dat de komende jaren heel speciaal gaan worden, misschien wel de beste jaren uit mijn loopbaan. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om dat te realiseren", zo besluit Origi. De aanvaller kwam tot dusver tot 28 doelpunten in 98 wedstrijden voor Liverpool. Hij werd tussendoor een seizoen uitgeleend aan .