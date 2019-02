Liverpool kondigt operatie aan: "Een klap voor hem en voor ons"

Joe Gomez moet een operatie ondergaan en ligt langer uit de roulatie dan verwacht, zo meldt Liverpool maandagochtend via de officiële kanalen.

De verdediger is sinds 5 december in de wedstrijd tegen Burnley niet meer in actie gekomen vanwege een breuk in zijn linkeronderbeen. Destijds werd gemeld dat Gomez wekenlang uitgeschakeld zou zijn, maar de herstelperiode duurt dus wat langer.

Liverpool wil niet aangeven voor hoeveel weken of maanden Gomez precies uit de roulatie zal zijn, maar men verwacht dat de stopper dit seizoen nog wel in actie komt voor de topclub. "Dit is een klap voor de jongen en voor ons, omdat hij voorafgaand aan de blessure in een fantastische vorm stak", laat manager Jürgen Klopp op de clubsite weten.



"Maar hij is te waardevol om enig risico mee te lopen, voor zowel het heden als de toekomst. We volgen nu dit traject en hij zal terugkeren wanneer hij daar klaar voor is. Zijn mentaliteit tijdens de revalidatie was al uitstekend, maar de blessure is niet weggegaan zoals we graag hadden gehoopt. We gaan nu opereren en dan zal hij terugkeren", besluit de Duitse oefenmeester.



Gomez baalt ook van zijn langere absentie. "Dit is lastig om te incasseren, maar het hoort bij het voetbal. Het lastigste is weten dat ik het team niet kan helpen op het veld. Het is belangrijk om zo snel mogelijk terug te keren en deze operatie zal me daarbij helpen. Het enige waar ik op gefocust ben is zo snel mogelijk weer spelen voor Liverpool. Ik beloof de fans dat ik iedere dag hard ga werken om dit te bewerkstelligen."