Liverpool komt met de schrik vrij na gepruts van doelman Adrián

Liverpool heeft na twee wedstrijden nog altijd de maximale score in de Premier League.

De ploeg van Jürgen Klopp kende zaterdagmiddag op bezoek bij (1-2 zege) echter aanzienlijk meer problemen dan in de seizoensopener tegen Norwich City (4-1). Sadio Mané, woensdag al belangrijk tegen in de strijd om de Europese Supercup, nam een doelpunt en assist op Roberto Firmino voor zijn rekening. Southampton vond daarna de aansluiting na een blunder van doelman Adrían en kwam ook dicht bij de gelijkmaker, maar kon opgelucht ademhalen.

Southampton - Liverpool 1-2

Mané leek geenszins vermoeid van de 102 minuten die hij meedeed in de strijd om de Europese Supercup. De aanvaller was een van de meest bedrijvige spelers namens de bezoekers en sloeg op slag van rust toe, toen hij langs de zestienmeterlijn dribbelde en plots uithaalde in de vere hoek. Het was een fraai, maar geen verdiend doelpunt. Southampton had immers het betere van het spel in de eerste helft. De thuisploeg bezorgde de achterhoede van Liverpool de nodige problemen, maar Adrián keepte een sterke eerste helft. De doelman, wiens inzetbaarheid twijfelachtig was nadat hij na de Supercup-zege werd getackeld door een eigen supporter, pareerde halverwege het eerste bedrijf een kopbal van Maya Yoshida van dichtbij.

Liverpool opereerde vrij slordig, maar werd daar dus niet voor bestraft. In de tweede helft speelden Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en consorten met meer zelfvertrouwen. The Reds waren agressiever in de duels en hadden de wedstrijd na 65 minuten op slot kunnen gooien. Roberto Firmino kreeg de bal op een presenteerblaadje van Mané, maar schoof het leer naast. Aan de overzijde scheerde een inzet van voormalig Liverpudlian Danny Ings langs de kruising, waarna het toch Firmino was die voor de beslissing leek te zorgen. Mané ontfutselde Yoshida de bal en vond de Braziliaan, die meters maakte langs de zestienmeterlijn en een gaatje vond: 0-2. Ings scoorde acht minuten voor tijd toch nog, na een bizarre blunder van Adrián: de doelman werd aangespeeld door Van Dijk en speelde de bal aan tegen Ings, die daarmee de 1-2 maakte. De spits kreeg vervolgens een enorme kans op de gelijkmaker, maar raakte de bal niet goed.

- 1-0

Everton had zich voor eigen publiek geen betere start kunnen wensen, want Bernard tekende al na tien minuten voetballen voor de 1-0. De Braziliaanse creatieveling trok vanaf de linkerkant naar binnen en vond uiteindelijk met een laag schot de korte hoek. The Toffees wisten de voorsprong vervolgens mee te nemen naar de rust, al hadden zij over geluk niet te klagen: Craig Dawson had halverwege de eerste helft namens Watford op de lat gekopt. Kort na de onderbreking was Watford via Troy Deeney opnieuw dicht bij de 1-1, maar hij stuitte op doelman Jordan Pickford. De bezoekers wisselden in het laatste halfuur aanvallend met het inbrengen van onder meer Danny Welbeck, maar Everton wist uiteindelijk stand te houden en boekte zo zijn eerste competitiezege dit seizoen. Daryl Janmaat zat bij Watford overigens negentig minuten op de bank.

Aston Villa - 1-2

De wedstrijd werd al in de eerste minuut opengebroken. Bournemouth kreeg een strafschop, toen Callum Wilson werd neergehaald door doelman Tom Heaton. Joshua King stuurde Heaton vanaf elf meter de verkeerde kant op: 0-1. Slechts tien minuten later breidden de bezoekers de marge uit. Een van richting veranderd schot van Harry Wilson van aanzienlijke afstand vloog binnen via de paal. Tweemaal kwam Aston Villa in de eerste helft dicht bij de 1-2, maar tweemaal had John McGinn het vizier niet op scherp staan. In het tweede bedrijf was het Douglas Luiz die met een prachtig afstandsschot in de kruising zorgde voor de aansluitingstreffer. Bournemouth trok de zege echter over de streep en heeft vier punten verzameld uit de eerste twee duels.

- 1-1

Brighton was met Davy Pröpper in de basis de bovenliggende partij in de eerste helft en leek na een klein halfuur voetballen verdiend op voorsprong te komen. Leandro Trossard volleerde fraai raak, maar het doelpunt werd uiteindelijk door de videoscheidsrechter (VAR) afgekeurd vanwege buitenspel. Na ruim een uur voetballen wist West Ham de wedstrijd wél open te breken. Manuel Lanzini bediende Javier Hernández, waarna de Mexicaanse spits oog in oog met doelman Mathew Ryan afrondde: 0-1. Het antwoord van Brighton liet daarna echter slechts vier minuten op zich wachten, want Trossard vond vanaf een meter of zestien fraai de verre hoek. De beste kans in het restant van de wedstrijd was tien minuten voor tijd voor Pröpper, maar de Nederlandse middenvelder wist een kopbal van dichtbij onvoldoende kracht te geven.

Norwich City - 3-1

De eerste zege van het team van Daniel Farke is een feit, terwijl Newcastle na twee speeldagen in de Premier League nog altijd puntloos is. Het team van Steve Bruce liet op Carrow Road een bijzonder matige indruk achter. Na ruim een uur spelen tekende de voortdurend gevaarlijke Teemu Pukki met een heerlijke volley in de bovenhoek voor de verdiende 1-0. Pukki verdubbelde na dik een uur de voordelige marge van the Canaries , met een inzet door de benen van Emil Krafth. De Fin completeerde zijn voortreffelijke middag met de 3-0 en zijn vierde van het seizoen. De aanvaller rondde een kwartier voor tijd goed af op aangeven van Todd Cantwell. De voltreffer van Jonjo Shelvey in de extra tijd kwam veel te laat.