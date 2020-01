"Liverpool is misschien wel het beste team ooit in de Premier League"

Liverpool won donderdagavond andermaal in de Premier League, ditmaal van Sheffield United (2-0).

The Reds zijn hierdoor precies een jaar ongeslagen in competitieverband en de eerste landstitel sinds 1990 lijkt slechts een kwestie van tijd. Manager Jürgen Klopp is uiteraard tevreden over de zoveelste zege van zijn elftal, maar de ongeslagen reeks is voor hem geen doel op zich.

"Ons doel was deze wedstrijd te winnen", laat Klopp na afloop optekenen in de Engelse media. "Het beste dat je uit een wedstrijd tegen Sheffield United kunt halen is er geen spectaculair duel van te maken. Dat is ons gelukt, we hadden totale controle over de wedstrijd."

De Duitse manager neemt geen enkele overwinning voor lief, dus ook niet die op the Blades. "De manier waarop we vanavond controle hadden was exceptioneel."

"We waren fantastisch in balbezit, we waren beheerst maar tegelijkertijd levendig. En onze doelpunten waren schitterend", verwijst Klopp naar de treffers van Mohamed Salah en Sadio Mané.

Chris Wilder, manager van Sheffield United, baalt van de nederlaag op Anfield. Hij is echter zo sportief om de credits te geven voor de overwinning. "Ze wonnen elke eerste en tweede bal en waren aanvallend en verdedigend beter dan ons", aldus de Engelse coach.

"Ze speelden in de tweede en derde versnelling en hadden nog steeds de nederigheid en verlangen om dat als wereldkampioen en winnaar van de te doen. Daarom zijn ze ook hard op weg om kampioen te worden in de Premier League."

Analist Rio Ferdinand vergelijkt rechtsback Trent Alexander-Arnold en linksback Andy Robertson met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, twee spelers die door de rivaliteit steeds beter lijken te presteren. "We zijn inderdaad allebei erg competitief", zegt Alexander-Arnold bij BT Sport.

"We hebben een eigen competitie qua doelpunten en assists. Het gaat ook om de eer wie aan het einde van het seizoen de beste statistieken heeft."

De rechtsback wil het imago van vleugelverdedigers opvijzelen. "De bekende uitspraak luidt: 'Niemand wil een back of Gary Neville zijn'. Dat willen wij veranderen en we zijn wat dat betreft goed op weg."

Oud-aanvaller Michael Owen is lovend over het huidige Liverpool. "Dit elftal heeft echt alles", aldus de analist van BT Sport. "We zijn getuige van een van de beste teams in de geschiedenis van de Premier League, misschien wel het allerbeste team ooit."

"Ze moeten nu alleen nog kampioen worden, wellicht vaker dan een keer. Ze zijn al een poosje op een fascinerende manier bezig."

Liverpool staat dertien punten voor op , terwijl volgt op veertien punten. Bovendien hebben the Reds een wedstrijd minder gespeeld.