Liverpool is koppositie definitief kwijt na Merseyside-derby

Liverpool is de koppositie in de Premier League definitief kwijt na een misstap tegen stadsgenoot Everton.

Het elftal van manager Jürgen Klopp kwam zondag op bezoek bij de Toffees niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0), waardoor de Reds voor het eerst sinds 8 december door Manchester City zijn gepasseerd op de ranglijst. Het verschil tussen de twee titelrivalen bedraagt met nog negen speelrondes voor de boeg één punt in het voordeel van de regerend landskampioen.

Op Goodison Park maakten beide teams er een bloedstollende Merseyside-derby van. Everton schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en wist al vroeg in de wedstrijd chaos te creëren in de verdediging van Liverpool. Gylfi Sigurdsson bracht de bal na een razendsnelle counter hard voor het doel, waarna Virgil van Dijk maar ternauwernood kon opruimen. Kort erna leek Sadio Mané de bal aan de overkant voor het inschieten te hebben na een voorzet van Jordan Henderson, maar de Senegalees werd op het laatste moment gestuit door een verdediger van Everton.



Liverpool kreeg gaandeweg meer grip op de wedstrijd en was na een klein halfuur voetballen bijzonder dicht bij de openingstreffer. Fabinho wist Mohamed Salah te bereiken in de diepte, waarna de Egyptische sterspeler richting het doel van Everton snelde. Salah probeerde met links de verre hoek te vinden, maar zag Jordan Pickford vervolgens fabelachtig reden. Het restant van de eerste helft leverde vervolgens geen grote kansen meer op. Bij Liverpool begon behalve Van Dijk overigens ook Georginio Wijnaldum in de basis; voorin verving Divock Origi de niet geheel fitte Roberto Firmino.



Na de onderbreking was de eerste serieuze mogelijk voor Everton: Dominic Calvert-Lewin kopte uit een hoekschop van Lucas Digne in de handen van doelman Alisson Becker. Even later leek Salah aan de overzijde op weg naar de 0-1, maar Michael Keane voorkwam met een fantastische ingreep dat Pickford hoefde in te grijpen. Na ruim een uur besloot Klopp voor het eerst te wisselen: Wijnaldum en Origi werden naar de kant gehaald ten faveure van James Milner en Firmino. Daarna kwam de wedstrijd volledig los.



Fabinho hielp een uitgelezen schietkans om zeep naar uitstekend voorbereidend werk van Van Dijk, terwijl namens Everton Bernard een teenlengte tekort kwam om voorzet van Richarlison binnen te lopen. In de slotfase was de spanning te snijden. Joël Matip kopte rakelings naast, terwijl ook Everton zo nu en dan nog loerde op een tegenaanval. Liverpool zocht met man en macht naar de winnende treffer, maar droop uiteindelijk teleurgesteld af.