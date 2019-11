"Liverpool heeft geen betere spelers dan Manchester United en Arsenal"

Liverpool gaat fier aan kop in de Premier League.

Volgens John Barnes komt dat echter niet omdat the Reds nou zoveel beter zijn dan de andere topploegen in Engeland. De oud-middenvelder, die tussen 1987 en 1997 op Anfield speelde, durft zelfs te zeggen dat qua spelersmateriaal van hetzelfde niveau is als het weggezakte en .

"Liverpool heeft geen betere spelers dan Manchester United, Arsenal en ", vertelt Barnes in gesprek met The Offside Rules Exclusives . "Wat Liverpool wel anders maakt dan de rest is de harmonie, het geloof, de samenhang en het vertrouwen in de manager."

Onder Jürgen Klopp werd afgelopen seizoen de veroverd, terwijl Liverpool in deze jaargang goede papieren heeft om de eerste landstitel sinds 1990 in de wacht te slepen.

De Premier League-koploper maakt soms een kwetsbare indruk in verdedigend opzicht, al is dat volgens Barnes geen groot probleem. De resultaten van de formatie van Klopp blijven onveranderd goed.

Lees beneden verder

"Ik zou er gelukkig mee zijn als ze dit jaar met negentig punten kampioen worden." Een kleine kanttekening volgt echter al snel. "Maar als we drie keer verliezen en met negentig punten kampioen worden, zal ik niet zeggen dat het beter is gegaan dan vorig jaar."

Barnes is content met het collectieve vertrouwen van de Liverpool-familie in de kwaliteiten van Klopp. "We geloven in hem, dat hebben we ook altijd gedaan. Met een dergelijke harmonie en samenhang is de kans op succes altijd zeer groot."

Liverpool, dit seizoen nog zonder nederlaag in competitieverband, staat zaterdag tegenover . Woensdag wacht de confrontatie met buurman .