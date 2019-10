'Liverpool heeft Ajacied met Olmo en Szoboszlai op verlanglijstje staan'

De naam van David Neres prijkt op het verlanglijstje bij Liverpool, zo weet de Liverpool Echo vrijdag te melden.

De Braziliaanse aanvaller van is niet de enige speler die the Reds momenteel in het vizier hebben. Ook Dani Olmo en Dominik Szoboszlai hebben zich in de kijker gespeeld bij de Engelse topclub.

Neres werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, daar onder meer , Paris Saint-Germain, en hem op de korrel zouden hebben gehad.

De 22-jarige aanvaller zette echter zijn handtekening onder een nieuw tot 2023 lopend contract bij Ajax, waardoor hij zijn toekomst voorlopig aan de Amsterdammers verbond. Marca meldde afgelopen week al dat scouts van bij het -duel tussen en Ajax (0-3) aanwezig waren.

De afvaardiging van de Koninklijke zag uiteindelijk weinig van Neres, daar hij pas tien minuten voor tijd als invaller in het veld kwam. Neres is echter niet de enige speler die in het vizier heeft.

The Reds concurreren met , en om de handtekening van Szoboszlai. De achttienjarige Hongaarse middenvelder speelt sinds 2017 voor Red Bull Salzburg en kwam dit seizoen tot dusver tot drie doelpunten en drie assists in elf wedstrijden voor de Oostenrijks kampioen.

De derde en laatste naam die Liverpool op zijn verlanglijstje zou hebben staan, is die van Olmo. De Spaanse middenvelder werd afgelopen zomer al nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Dinamo Zagreb, daar onder meer Ajax, en Real Madrid geïnteresseerd zouden zijn geweest.

De Kroatische topclub verlangt echter een bedrag van veertig miljoen euro voor Olmo, die daardoor voorlopig binnenboord kon worden gehouden.