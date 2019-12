'Liverpool haalt aanwinst in januari weg bij Red Bull Salzburg'

Takumi Minamino heeft zich in de kijker gespeeld bij Liverpool, zo kan Goal bevestigen.

De buitenspeler van Red Bull Salzburg mag hopen op een winterse overstap naar de koploper van de Premier League. The Reds zijn echter niet de enige geïnteresseerde partij, want ook heeft de Japans international in het vizier.

nam het in de groepsfase van de tweemaal op tegen Salzburg en in beide duels maakte Minamino indruk op Jürgen Klopp.

De manager hoopt zijn selectie te versterken met de 24-jarige aanvaller, die in oktober nog trefzeker was op Anfield (4-3). Behalve Liverpool en Manchester United staat de Japanner naar verluidt ook op het lijstje bij clubs uit de en .

Volgens Liverpool Echo heeft de 24-jarige Minamino een ontsnappingsclausule van 8,5 miljoen euro in zijn contract staan. Liverpool zou zijn waarde drie keer zo hoog inschatten, waardoor de club snel wil handelen.

Lees beneden verder

De Engelse grootmacht zou zijn clausule in januari al willen activeren om de concurrentie te snel af te zijn. Het contract van de rechtsbuiten, die in 2015 voor acht ton werd overgenomen van Cerezo Osaka, loopt door tot aan de zomer van 2021.

Minamino is waarschijnlijk niet de enige speler van Red Bull Salzburg die bezig is aan zijn laatste weken in de Red Bull Arena. De negentienjarge spits Erling Haaland heeft zich in de kijker gespeeld bij de Europese top en is volgens Sky Sports op weg naar de uitgang.

Hij zou al gesprekken hebben gevoerd met en . Dinsdag zaten naar verluidt veertig scouts op de tribune bij Salzburg - Liverpool (0-2) en het leeuwendeel was aanwezig voor de Noorse aanvaller.