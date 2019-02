"Liverpool gaat door, ze kunnen in München een verwoesting aanrichten"

Rio Ferdinand meent dat niet Bayern München maar Liverpool op 13 maart in de Allianz Arena zich voor de kwartfinales van de Champions League plaatst.

Het eerste duel tussen tussen de teams van Jürgen Klopp en Niko Kovac eindigde dinsdag op Anfield doelpuntloos. Ofschoon de Duitse topclub het meest gebaat lijkt bij de uitslag, denkt de oud-verdediger dat Liverpool een serieuze kans maakt om door te gaan. In de optiek van Ferdinand zou Liverpool juist blij moeten zijn met de eindstand van 0-0. "Het is pas de tweede keer dat Liverpool dit seizoen thuis niet tot scoren komt. Dus de credits zijn voor Bayern, een team met ervaring en dat hebben ze ook bewezen", vertelde Ferdinand is zijn rol als commentator van BT Sport.

"Maar als het team van Liverpool wakker wordt, moeten ze gaan nadenken en beseffen wat voor resultaat ze hebben neergezet. De spelers van Liverpool moeten denken: 'We kunnen naar de Allianz Arena gaan en scoren'", vervolgde de oud-international. "Ze moeten denken: 'We hebben de nul gehouden en als we achterin goed blijven verdedigen gaan drie van onze vier beste spelers naar voren'. Liverpool heeft een ontzettend verwoestende aanval en ze moeten denken dat ze daar kunnen scoren. Dat is wat ik in ieder geval zou denken."



"Ik zou in hun kleedkamer denken: 'Weet je wat jongens, we gaan door'. Ik ben er ook van overtuigd dat Liverpool door zal gaan in München, ja. Absoluut. Alleen al vanwege hun aanvallende kracht, de verwoesting die zij kunnen aanrichten", benadrukte Ferdinand. Owen Hargreaves wees erop dat het gemis van Joshua Kimmich in Beieren Bayern zwaar zal vallen. De Duitser pakte op Anfield zijn derde gele kaart van het seizoen en moet dus het weerzien in München aan zich voorbij laten gaan.



"Kimmich is zonder meer hun beste speler van de afgelopen twee seizoenen. Vandaag speelde hij als een echte Duitse back. Die gele kaart kan alles veranderen, want ze moeten thuis scoren en hij is degene met de meeste assists in het team." Kimmich staat dit seizoen al op 13 assists in 32 officiële duels. "Bayern zal hem missen", erkende ook Ferdinand. "Maar ze hebben Rafinha, een man met veel ervaring."