Liverpool en Sporting Portugal bereiken miljoenenakkoord

Rafael Camacho keert terug naar Sporting Portugal, de club waar hij tussen 2008 en 2013 de jeugdopleiding doorliep.

De negentienjarige vleugelaanvaller maakt voor een bedrag van minimaal 4,4 miljoen euro de overstap van naar Lissabon. De Premier League-club kan aan de hand van diverse clausules een hoger bedrag aan de verkoop overhouden.

Sporting meldt dat Liverpool nog maximaal 2,2 miljoen euro tegemoet kan zien als aan bepaalde sportieve doelstellingen wordt voldaan. Daarnaast heeft de Merseyside-club een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen, evenals een terugkoopoptie. Bij Sporting hoopt de Portugees jeugdinternational op de eerste plaats veelal op speeltijd.



Camacho maakte in januari in het -duel met (2-1 verlies) zijn debuut in de hoofdmacht van Liverpool. Twaalf dagen later maakte hij als invaller voor het eerst zijn opwachting in de Premier League, in de 4-3 winst op . Meer speeltijd kreeg de tiener niet en een verlenging van de contractuele overeenkomst, die volgend jaar zomer ten einde zou lopen, zag hij niet zitten.



Camacho en Liverpool hadden in januari aanvankelijk een principe-akkoord over een nieuw contract, maar hij was teleurgesteld dat hij in de tweede seizoenshelft niet op huurbasis weg mocht. Dat leidde ertoe dat hij weigerde om zijn handtekening te zetten. Naast Sporting toonden ook onder meer en interesse, maar de club van trainer Marcel Keizer genoot de voorkeur van Camacho.