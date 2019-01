Liverpool deelt 'Robbo' nieuw contract uit: "Een 'no-brainer"

Andrew Andy Robertson heeft een nieuw contract met Liverpool ondertekend, zo meldt de koploper van de Premier League donderdagavond.

De 24-jarige linksback kwam anderhalf jaar geleden over van Hull City en hij heeft zich sindsdien opgewerkt tot een belangrijke basiskracht voor manager Jürgen Klopp. "Toen de club zich bij meldde, was het een no-brainer voor me."



Robertson speelde inmiddels 56 officiële duels voor The Reds en dit seizoen stond hij slechts twee keer niet in de basis in de Premier League. "Ik wilde hier blijven. Toen de club met een voorstel kwam, heb ik zo snel mogelijk mijn handtekening gezet. Het was erg makkelijk voor mij en voor de club waarschijnlijk ook. We zaten al snel op een lijn. Daarom is alles zo snel verlopen."



🔴 @andrewrobertso5 has committed his future to the Reds. 🙌 🙌 — Liverpool FC (@LFC) 17 januari 2019

Robertson staat nu tot de zomer van 2024 op de loonlijst van Liverpool, dat recent ook Joe Gomez en Sadio Mané langer aan de club verbond. Roberto Firmino en Mohamed Salah zetten afgelopen zomer hun handtekening onder een nieuwe verbintenis. De verwachting is dat Trent Alexander-Arnold de volgende speler is die zijn toekomst aan Liverpool gaat verbinden, ook al ondertekende de jongeling in de afgelopen achttien maanden al tweemaal een nieuw contract.De Schot hoopt dat hij de komende jaren succesvol is met Liverpool. "Gedurende de nieuwe duur van mijn contract wil ik succesvol zijn met de club. De club wil prijzen winnen en heeft te lang al geen prijzen gewonnen. Ik hoop enkele prijzen met de club te winnen en daar een bijdrage aan te leveren."