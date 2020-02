'Liverpool-bod van 35 miljoen euro op toptalent én Messi-oogappel afgewezen'

Liverpool heeft in januari een tevergeefse poging gedaan om een alternatief voor Mohamed Salah aan te trekken.

Dat meldt France Football maandagavond. The Reds brachten naar verluidt een bod uit van 35 miljoen euro op Samuel Chukwueze, maar kregen pertinent nul op het rekest van diens werkgever .

De Spaanse club wil de aanvaller voor niet minder dan zijn afkoopclausule van 65 miljoen euro laten gaan. De twintigjarige Chukwueze geldt als het grootste talent van Villarreal.

De Nigeriaanse vleugelspits eindigde afgelopen editie van de Kopa Trophy, de verkiezing van France Football van het grootste talent ter wereld, op de negende plek.

Dat had Chukwueze te danken aan een stem van Lionel Messi, die de aanvaller van Villarreal klaarblijkelijk als groot talent beschouwt. Overigens won Matthijs de Ligt de Kopa Trophy in 2019, waarbij alle nog levende Ballon d'Or-winnaars uit de geschiedenis drie talenten mogen selecteren.

Chukwueze is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Villarreal. De linksbenige rechtsbuiten, die qua speelstijl wordt vergeleken met Arjen Robben, heeft dit seizoen een vaste basisplaats bij de huidige nummer acht van LaLiga en wist in de huidige jaargang 3 keer te scoren in 22 competitieduels.

Chukwueze maakte in 2018 zijn debuut voor het nationale elftal van Nigeria, waarvoor hij inmiddels dertien interlands achter zijn naam heeft. -manager Jürgen Klopp wilde in de winterse transferperiode graag een extra speler voor op de rechterflank hebben.

De linkerkant is met Sadio Mané, Divock Origi en Alex Oxlade-Chamberlain goedbezet, terwijl er met Takumi Minamino van Red Bull Salzburg een kwalitatieve vervanger voor eerste spits Roberto Firmino werd aangetrokken.

Klopp vindt de spoeling achter rechtsvoor Salah echter wat dun.