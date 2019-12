Liverpool biedt excuses aan na flinke rel op social media

Liverpool heeft z'n excuses aangeboden voor de omstreden afbeeldingen die de club gebruikte rondom de WK-finale tegen Flamengo.

veroverde zaterdag de wereldbeker voor clubteams door in de verlenging met 1-0 te verslaan. In de aanloop naar het duel blikte de Engelse club terug op de vorige ontmoeting met de Brazilianen. In de Japanse hoofdstad Tokyo ging Liverpool in 1981 in de Intercontinental Cup met 3-0 onderuit.

Via social media liet Liverpool merken dat het tijd was voor revanche. Men gebruikte daarbij echter een afbeelding van de omstreden 'rising sun-vlag', een symbool dat geassocieerd wordt met het Japanse leger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog grote delen van Azië binnenviel. In veel Aziatische landen, waaronder Korea, wordt de vlag daarom als zeer beledigend beschouwd.

Op social media kreeg Liverpool meteen een berg kritiek over zich heen. De koploper van de Premier League had via z'n Japanse Twitteraccount ook nog een afbeelding gepubliceerd van Jürgen Klopp die in zijn ene hand de wereldbol vastheeft en in de andere de WK-trofee, met een achtergrond die eveneens te maken heeft met het Japanse leger en de oorlog.

Liverpool verontschuldigde zich in eerste instantie alleen aan het Koreaanse publiek, maar later kwam men ook met een Engels statement naar buiten. "Liverpool Football Club heeft onlangs twee afbeeldingen gepubliceerd die sommigen aanstootgevend vinden. Toen dat onder onze aandacht werd gebracht, hebben we meteen actie ondernomen en de foto's verwijderd."

"We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die hierdoor mogelijk beledigd is en we zullen er alles aan doen om te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt", aldus een woordvoerder van de club tegen Goal.

Professor Seo Kyoungduk van de Sungshin vrouwenuniversiteit in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul was één van de critici die vond dat Liverpool méér moest doen dan alleen excuses maken in het Koreaans.