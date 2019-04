'Liverpool beloont revalidatie van 367 dagen met nieuwe verbintenis'

Alex Oxlade-Chamberlain kan een nieuw contractvoorstel van Liverpool verwachten, zo melden de Engelse media dinsdagochtend.

The Ox maakte vrijdag tegen (5-0 winst) zijn rentree na 367 dagen uit de roulatie te zijn geweest. Volgens de Daily Mail en de Daily Mirror gaat hem belonen met een nieuw contract.



Oxlade-Chamberlain raakte vorig seizoen in de eerste halve finale van de tegen (5-2 zege) zwaar geblesseerd aan de knie en moest onder het mes. De middenvelder spendeerde net iets langer dan een jaar in de ziekenboeg, maar bij Liverpool is er nog voldoende vertrouwen in hem. Oxlade-Chamberlain kan binnen afzienbare tijd zijn handtekening zetten onder een nieuw, tot 2023 lopend contract op Anfield.



Daarmee komt de Engelsman een jaar langer vast te liggen dan nu. Liverpool nam de 32-voudig Engels international in de zomer van 2017 voor 38 miljoen euro over van . Hij heeft voorlopig 43 wedstrijden voor Liverpool achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en acht assists. Jürgen Klopp, manager van The Reds , toonde zich na afloop van de wedstrijd tegen Huddersfield uitermate content met de rentree van Oxlade-Chamberlain.



"Het is briljant, het was zo goed om hem weer te zien lachen. Het is cool, een perfect dag. Er is niemand geblesseerd geraakt en we hebben de wedstrijd op een indrukwekkend wijze gewonnen", aldus Klopp. " Ox is zo'n fantastische jongen en misschien nog wel beter als speler. Stel je eens voor! We zijn heel blij voor hem. Je ziet het aan Kevin De Bruyne, wat een speler is dat. Maar hij kwam terug van een blessure, je moet hem inbrengen en hij staat er. De intensiteit van de competitie is daar eigenlijk te hoog voor."