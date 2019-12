Lisandro Martínez is dolgelukkig bij Ajax: "Real Madrid hoeft niet te bellen"

Lisandro Martínez heeft het uitstekend naar zijn zin bij Ajax.

De verdedigende middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Defensa y Justicia, is niet van plan om de Amsterdammers te gaan verlaten, zelfs niet als zijn droomclub een aanbieding doet. " hoeft niet aan te kloppen", aldus de Argentijn tegenover Het Parool .

"Ik ben altijd op zoek naar het beste voor mezelf", zegt Martínez. " is nu het beste voor mij. Ik ben echt ontzettend gelukkig hier en dat gevoel vind je niet makkelijk bij een andere club in een ander land."

"Ik denk nog helemaal niet na over een vervolgstap. Zelfs met de uitschakeling tegen heb ik prachtige en succesvolle maanden in Amsterdam achter de rug. Ik wil kampioen worden en daarom moeten we zondag verslaan."

Martínez benadrukt dat Ajax een grote naam is in zijn thuisland. "Argentijnen zijn dol op Ajax. Ik heb daarom nooit getwijfeld toen ik werd benaderd. Deze manier van spelen is het mooist van allemaal."

Lees beneden verder

"Ajax hoort bij de beste teams ter wereld en ik leer elke dag veel." De 21-jarige linkspoot kijkt uit naar de kerstdagen, omdat hij dan zijn familie weer ziet in Argentinië. "Maar eerst de laatste wedstrijden van 2019 met succes afsluiten."

De eenvoudig Argentijns international denkt dat zijn mentaliteit een van zijn belangrijkste kwaliteiten is. "Ik vecht voor wat ik waard ben en geef nooit op", aldus Martínez, die wijst op de tatoeage op zijn arm, een leeuw.

"Hij staat voor leiderschap, verantwoordelijkheid, kracht en vechtlust, hij is symbool voor mijn manier van spelen." Martínez speelde tot nu toe vijftien competitiewedstrijden voor Ajax, waarin hij twee keer scoorde.