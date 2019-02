Lionel Messi waarschuwt voor woensdag: "Het zal bijzonder zwaar worden"

Lionel Messi toonde zaterdag wederom zijn ongelooflijke klasse in de uitwedstrijd van Barcelona bij Sevilla.

De thuisploeg van Pablo Machin streed dapper, maar kon niet opboksen tegen een hattrick van de Argentijn: 2-4. Luis Suárez verzorgde het slotakkoord op assist van de clubtopscorer aller tijden van de Catalanen. Komende woensdag staat voor Barcelona het weerzien met Real Madrid in de Copa del Rey op het programma.

Barcelona bereikt alleen de bekerfinale bij een doelpuntrijk gelijkspel of een overwinning in het Santiago Bernabéu, daar het eerste duel in het Camp Nou in 1-1 eindigde. "Alles is belangrijk", vertelde Messi na afloop van het duel in Sevilla. "Dat hebben we al vanaf het begin gezegd. We zijn slechts een stap verwijderd van een finale en dat is één duel. Het zal bijzonder zwaar worden, het is in Madrid. Maar we zullen voor de winst moeten gaan."



"We hebben er alle vertrouwen in dat we daar kunnen winnen", benadrukte Messi in gesprek met beIN Sports . Barcelona scoorde vier keer in Sevilla, evenveel als in de voorgaande vijf officiële duels. "Het zijn fases in een seizoen", verdedigde de Argentijn de vorm van het team van Ernesto Valverde. "We kunnen niet altijd een hoog niveau halen. We hebben nu een fase achter de rug waarin we geen goed voetbal hebben laten zien. Als het spel goed verloopt, gaat alles vanzelf. Dat gebeurde vandaag en de goals volgden elkaar snel op."



Barcelona zette tegen de nummer vijf van de Spaanse competitie een belangrijke stap richting de prolongatie van de landstitel. Messi pareerde echter de euforie. "Dit resultaat betekent niet een halve landstitel. Nee, het seizoen is nog lang. Maar het was belangrijk om hier vandaag te winnen. Iedereen weet hoe moeilijk én belangrijk het is om hier te winnen. Maar nu moeten we meer dan ooit het hoofd erbij houden. Het wordt steeds moeilijker om wedstrijden te winnen. We zijn blij. We wisten dat dit een lastig stadion is en Sevilla goede spelers heeft."