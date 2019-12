Lionel Messi troeft Virgil van Dijk af en wint zijn zesde Ballon d'Or

Lionel Messi is de winnaar van de Ballon d'Or, zo is maandagavond bekendgemaakt tijdens het gala in Parijs.

Voor de zesde keer in zijn loopbaan wint de Argentijnse aanvaller van de prestigieuze award, uitgereikt door het Franse voetbaltijdschrijft France Football .

Messi troeft onder meer Virgil van Dijk af. De aanvoerder van het werd eerder dit jaar uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar, maar moet bij deze uitverkiezing Messi voor zich laten. De captain van Barcelona is de opvolger van Luka Modric, de winnaar van vorig jaar.

De 32-jarige Messi kan terugkijken op een geweldig jaar, waarin hij eerder al door wereldvoetbalbond FIFA werd uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Hij won met Barcelona de Spaanse landstitel en werd met 36 doelpunten topscorer van de competitie. Met zijn aantal goals in LaLiga won hij tevens de Gouden Schoen, de prijs voor topscorer van Europa. Het was voor de derde keer op rij en zesde keer in totaal dat hij deze trofee in ontvangst mocht nemen.

Met twaalf doelpunten werd Messi ook nog eens topscorer van de . Barcelona werd in de halve finale uitgeschakeld door , de uiteindelijke winnaar van het toernooi vorig seizoen. Messi won de Ballon d'Or eerder in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015.

Van Dijk was de belangrijkste concurrent voor Messi. De Nederlander kan terugkijken op een fantastisch seizoen met Liverpool. Hij won de Champions League en eindigde met the Reds op de tweede plaats in de Premier League, vlak achter landskampioen .

Onder meer manager Jürgen Klopp vond dat Van Dijk de Ballon d'Or verdiende. "Als je de prijs aan de beste speler van zijn generatie wil geven, dan zou hij altijd naar Messi moeten gaan. Zo is het nou eenmaal", aldus Klopp in de Engelse media. "Maar als je hem aan de beste speler van het afgelopen seizoen wil geven, moet hij naar Virgil van Dijk. Ik weet niet precies hoe het uit zal pakken, maar zo zie ik het. De beste speler van allemaal? Lionel. De beste speler van het afgelopen seizoen? Virgil."

Cristiano Ronaldo behoorde ook tot de kanshebbers, maar hij was niet aanwezig op het gala in Parijs. De Portugese aanvaller van kreeg maandagavond in Milaan de award voor beste voetballer van het afgelopen -seizoen.

Messi, Ronaldo en Van Dijk behoorden tot een groep van dertig overgebleven kanshebbers op de Ballon d'Or. Ook Georginio Wijnaldum behoorde tot die groep en eindigde op de 26ste plaats. Na het succesvolle seizoen van waren ook Donny van de Beek (28), Matthijs de Ligt (15), Frenkie de Jong (11) en Dusan Tadic (20) genomineerd.